Gabbani da Luni: "State a casa, è importante"

Sarzana - Val di Magra - “Cari concittadini del comune di Luni, è importante rispettare le regole che ci sono state date. Sembra strano restare a casa per chi sta bene, ma la verità è che se ci sono state date delle regole un motivo c'è, ed è importante rispettarle. Io per lavoro giro tanto e a casa ci sto poco. Ma in questo momento resto a casa, fatelo anche voi!”. Con questo appello, affidato a un video diffuso via social, il cantautore Francesco Gabbani, originario di Carrara e residente a Luni, ha invitato la cittadinanza a osservare le misure adottate per arginare la diffusione del contagio da coronavirus.