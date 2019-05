FuoriFestival, Guido Tonelli domenica agli Impavidi

Sarzana - Val di Magra - Domenica 26 maggio alle 21, il fisico Guido Tonelli sarà al Teatro degli Impavidi di Sarzana con Genesi per fuoriFestival, il ciclo di eventi di avvicinamento alla XVI edizione del Festival della Mente.

Il fisico al Cern di Ginevra e professore all’Università di Pisa Guido Tonelli, che è stato uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs, ci parlerà della “Genesi” dell’universo, in un viaggio vertiginoso all’indietro nel tempo, fino al mistero primo delle cose. Ma per costruire una cosmogonia, oltre alla scienza verrà in aiuto anche il mito perché entrambi hanno in fondo la stessa funzione: permettere all’essere umano di trovare il proprio posto nell’universo, capire le nostre radici più profonde e trovarvi spunti con i quali affrontare il futuro.



Biglietti: € 5,00



Informazioni e prevendite: www.festivaldellamente.it; Teatro degli Impavidi, via Mazzini, Sarzana – tel: +39 346 4026006 – teatroimpavidi@associazionescarti.it