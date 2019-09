Franciosi sul set con Beppe Fiorello per "Gli orologi del diavolo"

Sarzana - Val di Magra - Proseguono le riprese della fiction Rai “Gli orologi del diavolo” ispirata all'omonimo libro di Federico Ruffo e alla vicenda del testimone di giustizia Gianfranco Franciosi. Ieri proprio l'artigiano amegliese, che da infiltrato in una banda di narcotrafficanti nel 2009 aveva contribuito al successo dell'operazione “Albatros”, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una foto insieme a Giuseppe Fiorello che lo interpreta sul set. Un'esperienza cinematografica che l'attore fin dai primi giorni di lavoro sta raccontando su Instagram sottolineando le difficoltà e la durezza di una storia che ha anche il mare come grande protagonista.



“Giorno per giorno – ha scritto Fiorello – “Gli orologi del diavolo” diventa una serie sempre più colma di passione, tensione, paura e amore immenso per la narrazione popolare anche di genere. Racconta la vita vera di un uomo stretto tra le maglie pericolose della vita”. L'attore, specializzato in fiction ispirate a personaggi reali, ci ha tenuto anche a lodare il lavoro che sta svolto dal regista Alessandro Angelini: “E' sempre attento alla creazione delle scene, lavorarci è una scuola. Vi terrà con il fiato sospeso e il battito accelerato. Manca ancora molto – ha concluso – per potermi fare un'idea di messa in onda su Rai1 ma posso immaginare i primissimi mesi del 2020”.