Fra "i ristoranti monumento" di Vanity Fair c'è anche la Locanda dell'Angelo

Sarzana - Val di Magra - Ce anche un po' di Val di Magra nella lista dei dodici ristoranti-monumento della cucina italiana da provare almeno una volta nella viti scelti da Vanity Fair. Si tratta ovviamente della Locanda dell'Angelo di Ameglia, tempio culinario fondato da Paracucchi oggi guidato da Mauro Ricciardi con la sua stella Michelin.

Sul proprio sito infatti il celebre periodico cita i grandi ristoranti che già 40 anni fa – quando l'enogastronomia era molto meno pop – erano già noti ai gourmet e che ancora oggi sono protagonisti nello stesso luogo ai medesimi livelli.

“Perché ha senso andare in un locale con almeno 40 anni di storia ad alto livello in un periodo dove ogni giorno nasce un ristorante e la creatività sembra imprescindibile? - si chiede Vanity Fair - Proprio perché da appassionati è bello ripassare l’Abc della nostra cucina, riscoprendo piatti immortali. E verificando come il passato non sia per forza inferiore al presente, anzi non se ne può fare a meno per migliorare”.



Così fra mostri sacri come “Enoteca Pinchiorri” di Firenze, “Dal Pescatore” a Canneto sull'Oglio e “Don Alfonso 1890” a Sant'Agata sui due Golfi, c'è spazio anche per il locale amegliese, così descritto: “Tra le Alpi Apuane e il mar Ligure - in mezzo al verde della tenuta di Marinella - il ristorante dove Angelo Paracucchi inizio a metà degli anni '70 la sua opera innovatrice della cucina italiana, con risultati non sempre percepiti. Curiosità: la bellissima struttura, a partire dall'hotel che la ospita, venne disegnata da Vico Magistretti. Dal 2013 – si legge ancora - è Mauro Ricciardi a portare avanti la grande storia della Locanda dell'Angelo: piatti, apparentemente complessi per l’originalità degli accostamenti, ma all’assaggio risultano di facile e godibilissima lettura. Con tanto pesce, come sarebbe piaciuto al grande Paracucchi”.