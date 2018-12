Fotografia, al Tag un corso professionale con Marcesini e Tagliafico

Sarzana - Val di Magra - Iscrizioni aperte per il Corso di Tecnica analogica e digitale, proposto dalla Scuola di Fotografia nata al Talent Garden sarzanese (in Piazza Ricchetti, spazi ex tribunale) e in partenza dal 9 gennaio 2019. Un corso di fotografia completo e professionale, primo non solo nel lunigianese, ma anche nelle province limitrofe, nato per inaugurare la stagione didattica del neonato polo di formazione, divulgazione e produzione. Trimestrale e strutturato in 90 ore complessive, tra mercoledì e weekend, affronta infatti tutti gli aspetti di quest'arte, mettendo in campo l'esperienza di quattro docenti selezionati in un percorso aperto a tutti e altamente qualificante.



All'artista Marco Tagliafico e a Davide Marcesini, direttore della Scuola e già docente, il compito di fornire agli allievi un approccio creativo e consapevole alla fotografia analogica e digitale: dai principi della tecnica e della composizione alla padronanza dello sviluppo in camera oscura e della strumentazione, con costante attenzione al linguaggio fotografico e all'importanza delle scelte produttive (ripresa, inquadratura, messa a fuoco, scatto), in un rapporto equilibrato tra tecnica, estetica e messaggio che si vuol trasmettere. Obiettivo del corso: acquisire conoscenze e competenze, teorico-tecniche, sviluppando allo stesso tempo la capacità di costruire una propria visione e producendo un lavoro fotografico da presentare come portfolio al termine del percorso di formazione. L'intero programma sarà arricchito da testi, uscite ed esercitazioni pratiche, incontri con autori, approfondimenti, visite e poi – con Marta Rosellini – tutoraggio e assistenza on line. Il Modulo B – acquistabile anche separatamente – sarà invece dedicato al flusso digitale con due docenti esperti di archiviazione, editing e post-produzione, come Alberto Morici, artista delle nuove tecnologie, e Gianluca Catzeddu, Adobe Guru e Adobe Certified Expert. A loro il compito di insegnare agli studenti, sempre tra nozioni ed esercitazioni pratiche, funzionalità, potenzialità e “trucchi” dei celebri software Adobe Lightroom, Bridge e Photoshop, anche in relazione a Capture One. Un percorso quindi avanzato di post- produzione per ottenere - tra sviluppo in Camera Raw, catalogazione ed esportazione, foto-ritocco e strumenti di lavorazione - una perfetta gestione dell'immagine digitale, oggi fondamentale non solo per chi desidera fare questo mestiere, ma anche per chi vuole lavorare sulle proprie fotografie – e con la certezza di non perderle.

Termine iscrizioni: 3 gennaio 2019. Per maggiori informazioni visitare il sito www.spazifotografici.it, i social @spazifotografici e l'indirizzo corsi@spazifotografici.it o

contattare il numero 371/1728121 (Davide Marcesini). Possibilità di richiedere colloqui conoscitivi.

Promozione attiva (con sconti) fino al 31 dicembre e borse di studio in palio per giovani dai 17 ai 25 anni - valida per i primi due corsi.