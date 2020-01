Fiumaretta presa d’assalto dai piccoli pompieri

Sarzana - Val di Magra - Un grande successo Pompieropoli ad Ameglia che ha accolto oltre duecento aspiranti piccoli pompieri nel giorno dell’Epifania. Un pomeriggio assieme ai Vigili del Fuoco che hanno intrattenuto le famiglie coinvolgendo i bambini in un percorso ad ostacoli durante il quale dovevano superare alcune difficoltà come calarsi in un pozzo, superare una trave di equilibro, arrampicarsi su una scala, calarsi dalla teleferica e spegnere un fuoco. "Una piazza gremita di gente – racconta l’Amministrazione Comunale di Ameglia - come raramente si è vista a Fiumaretta in questa stagione. Ringraziamo il corpo dei Vigili del Fuoco per la grande organizzazione nella quale ci hanno coinvolto, la Protezione Civile di Ameglia che come sempre ha dimostrato di essere una grande squadra e tutte le altre Associazioni di

volontariato coinvolte quali Croce Rossa Fiumaretta, Vivere Fiumaretta, Unicef, Cooperativa Terre del Magra, Avis e Aido Ameglia, Associazione Carabinieri in congedo, Proloco Ameglia. Senza ognuno di loro questa giornata non sarebbe stata possibile e questa è l’ennesima prova che l’unione e la collaborazione fanno la differenza. Ci auguriamo di proseguire su questa linea anche per le prossime manifestazioni".