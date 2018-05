Fiumaretta, la giornata della famiglia funziona

Sarzana - Val di Magra - Successo per la "Giornata della Famiglia" che si è svolta ieri a Fiumaretta. L'evento promosso dall'assessorato alle politiche familiari del Comune di Ameglia ha visto la partecipazione di moltissime famiglie e bambini e si sta confermando come un evento molto apprezzato. Il programma era densissimo di incontri e molte sono state le occasioni di divertimento: il battesimo della sella in pony, letture di fiabe, laboratori creativi, gioco danza, counseling musicale, ginnastica ritmica, lo spettacolo di circo del clown Murzik. "La giornata della famiglia è sempre un momento speciale, prende vita grazie alla disponibilità di persone in gamba che fanno cose bellissime per donare sorrisi e un pezzetto di gioia agli altri - dice Serena Ferti, Assessore politiche familiari del Comune di Ameglia - una festa che è soprattutto condivisione ed un'occasione importante per le famiglie di passare del tempo piacevole insieme. Un grazie di cuore all'impegno e alla passione di tutte le persone, dalle insegnanti della scuola alle associazioni presenti." Si ringraziano quindi la Tavola Rotonda di Ilaria Airoldi e Sara Manganelli, Arte Logica Ludica, Associazione Gomitolo, Il Mondo di Isa. Il corpo delle emozioni, Associazione La Famiglia, Team Del Marco, Croce Rossa Italiana Ameglia, Dreaming Gymnastics, Doulalunae; la scuola dell'infanzia di Fiumaretta, la scuola Primaria di Ameglia e Vivere Fiumaretta.