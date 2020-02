Fissate le date del Carnevale di Sarzana, volontari al lavoro per i carri

Sarzana - Val di Magra - Proseguono a gran ritmo i lavori per l'allestimento dei carri di Carnevale che a partire dal 15 febbraio sfileranno in vie e quartieri di Sarzana. Il gruppo dei trebbiatori di San Lazzaro e tutti i volontari sono già all'opera da giorni e chi volesse aggiungersi per dare una mano può contattarli tramite la loro pagina Facebook.

Intanto sono già state fissate le date delle sfilate, alle quali parteciperanno scuole primarie e scuole di danza, che partiranno come detto a metà mese da Nave e Sarzanello per proseguire il 16 nel centro storico e il 20 a Marinella. Il 22 febbraio sarà la volta di Santa Caterina e Ghiaia mentre il 23 toccherà a San Lazzaro. Chiusura infine il 25 febbraio ancora nel centro storico.