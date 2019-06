Fiera del Molinello, tre giorni di celebrazioni

Fra sacro e profano, nella frazione vezzanese una manifestazione che non dimentica la tradizione.

Sarzana - Val di Magra - Domenica 9 giugno ritorna la Fiera del Molinello che quest’anno compie 33 anni. In occasione della ricorrenza della Madonna del Molinello, che cade come ogni anno il 3 giugno, il Comune di Vezzano Ligure, la locale Proloco, la Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure, il Comitato Festeggiamenti Prati-Termo, la Parrocchia del Molinello, l’Associazione Umanitaria “Amici del Parco-Italia/Madagascar” e i Comitati di Quartiere Molinello/Stazione/Termo e Prati/Sarciara, organizzano una serie di festeggiamenti nelle giornate da venerdì 7 giugno a domenica 9 giugno.

Ricco è, infatti, il calendario delle iniziative: Venerdì 7 giugno alle 21 ci sarà il Concerto della centenaria banda musicale vezzanese “G.Puccini” nel Santuario della Madonna del Molinello. Sabato 8 giugno ad animarsi sarà Via Termo dove, a partire dalle ore 19 apriranno i banchi gastronomici a cura delle associazioni di volontariato locali.



Domenica è invece la giornata dedicata alla tradizionale Fiera, che aprirà i battenti nelle prime ore della mattina, con numerosi banchi di ambulanti, hobbisti e produttori che dal Piazzale della stazione arriveranno fino al sagrato del Santuario della Madonna del Molinello. Durante tutta la giornata, all’interno della fiera, funzioneranno banchi gastronomici a cura della P.A. e del Comitato Festeggiamenti Prati/Termo e dell’Associazione “Amici del Parco – Italia/

Madagascar”.



Ecco il programma delle iniziative che si terranno nella giornata: alle 8.30 il ritrovo del 26° raduno di Mountain Bike “Memorial Ilario Sirigu ” – ore 8.30-9.00 iscrizioni al raduno non competitivo e aperto a tutti. Partenza dal Piazzale della Stazione alle 9. Il percorso si svolgerà quasi interamente nel Parco Fluviale del Magra consentendo di ammirare lo spettacolo dei colori che la natura in questo periodo ci offre. La pedalata sarà accompagnata dal volo di aironi, garzelle ecc. Alle 10.30 l’inaugurazione della Mostra degli elaborati della scuola di pittura, Corso bimbi e Corso adulti - del Maestro Luciano Viani presso la Sala della Stazione FF.SS. Alle ore 16.30 si potrà assistere all’esibizione della centenaria Banda Musicale “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure, che sfilerà lungo il percorso della fiera partendo dal Parco Comunale di Prati fino a raggiungere il sagrato del Santuario per realizzare un concerto finale. Riportiamo di seguito l’orario delle funzioni religiose di domenica 3 giugno: S. Messe: ore 08-10 (Santa Messa Solenne) - 16 e 18.