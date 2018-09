Festival della Mente politicizzato? Se ne parlerà in consiglio comunale

Il prossimo 9 ottobre a Palazzo Roderio si discuterà dell'ordine del giorno presentato dal Pd e della mozione della Lega.

Sarzana - Val di Magra - E' fissato per martedì 9 ottobre il consiglio comunale di Sarzana nel quale si parlerà del Festival della mente con l'ordine del giorno presentato dal capogruppo Pd Castagna rinviato nella prima delle due sedute dei giorni scorsi. Quello nella sala di Palazzo Roderio ha già tutte le premesse di un dibattito politico acceso fino all'ultimo intervento, anche in virtù della mozione incidentale depositata giovedì dal capogruppo della Lega Iacopi e sottoscritta dagli altri gruppi di maggioranza.

Poco meno di un mese fa, all'indomani della chiusura della quindicesima edizione, erano stati proprio gli esponenti locali del Carroccio e il presidente del consiglio comunale Rampi ad attaccare duramente la lectio inaugurale di Andrea Riccardi e una rassegna “spesso connotata da esplicite posizioni monoculturali”, come ribadito nella mozione.

La Lega e i firmatari, ricordano inoltre l'invito rivolto due anni fa all'allora leader del Pd Renzi – poi annullato – e come “negli anni l'offerta culturale del Festival della Mente non ha garantito costantemente un reale pluralismo di posizioni politico-culturali” e come “la cultura non deve essere piegata di volta in volta alle esigenze propagandistiche della classe dirigente che amministra le istituzioni”. La maggioranza sottolinea quindi come la manifestazione debba essere “Un forum culturale per tutti, senza alcuna specifica connotazione politica” e impegna la sindaco Ponzanelli e la giunta “a valorizzare ulteriormente il format, vigilando affinché venga garantita una reale pluralità di opinioni evitando storture che ne condizionano negativamente il valore culturale”.