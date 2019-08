Festival Paganiniano, un duo al femminile per Arcola

Sarzana - Val di Magra - Proseguono gli appuntamenti agostani del Festival Paganiniano, e l’8 ad Arcola si potrà ascoltare un duo tutto femminile, Celeste Di Meo, violino e Kwag Jongrey, pianoforte si esibiranno in musiche di Beethoven, Mozart, Chaykosky e Wieniswsky. La prima ha solo 16 anni e suona il violino dall’età di 5, ha partecipato a numerosissimi progetti e concorsi con ottimi risultati e il suo repertorio spazia dal barocco, classico sino al romanticismo, si esibisce sia come solista che in complessi da musica da camera; Jongrey si è diplomata al liceo di Hong-ik per poi laurearsi in pianoforte all’università di Seul ed in Italia presso il Conservatorio O. Respighi, in Corea ha partecipato in qualità di maestro ripassatore alle opere: Cosi fan tutte, Le Nozze di Figaro, Il Barbiere di Siviglia.

Il concerto si terrà nel Sagrato di San Nicolò, alle ore 21.00 è possibile prenotare il servizio di navetta, che partirà alle ore 19.30, via mail, o al 347/7804093 (Lella). La manifestazione è realizzata dalla Società dei Concerti della Spezia con il contributo di Regione Liguria, il sostegno di Fondazione Carispezia, dello sponsor Isagro Spa, assieme al Comune di Carro, a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e all’Associazione Amici del Festival Paganiniano.



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Società dei Concerti a info@sdclaspezia.it, T. 0187 731214 e visitare il sito ww.sdclaspezia.it o la pagina FaceBook https://www.facebook.com/societadeiconcertionluslaspezia/.