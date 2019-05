Festival Musica e Suoni, tre giorni di performance, seminari, incontri e suggestioni

Sarzana - Val di Magra - La musica si ricerca: performances, seminari, incontri, suggestioni e installazioni sonore... e la città si trasforma in una città che suona.

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio Sarzana sarà animata dall’edizione numero XIX del Festival Musica e Suoni.

Organizzato da Amici della Musica – Accademia Musicale Andrea Bianchi col patrocinio del Comune di Sarzana il Festival Musica e Suoni è stato tra i progetti selezionati dal bando Call for ideas, indetto dal Comune di Sarzana per la raccolta di proposte per la realizzazione di eventi culturali da realizzare nel territorio sarzanese. L'obiettivo del bando è stato di selezionare progetti per un calendario di eventi mirato alla valorizzazione del patrimonio materiale e allo sviluppo culturale, economico e turistico della città nell'ottica di un incremento dell'offerta culturale complessiva.

Un intero week end in cui tutto il centro storico sarà animato da più di 60 esibizioni in un intreccio di performance, percorsi, installazioni, che cambierà il modo consueto di vivere la nostra città, entrando in contatto con la musica, e attraverso di essa, con le persone che la fanno. Per tutta la durata del festival troverete un punto informazioni presso l’atrio di Palazzo Roderio.

Ci riapproprieremo così della vita nelle strade, nelle piazze, nei caffè, fatta di preziosi intrecci dove riscoprire i rapporti umani, attraverso la condivisione del linguaggio musicale fatto di emozioni, espressioni e relazioni.

Gli Amici della Musica – Accademia Musicale Andrea Bianchi ci invitano a partecipare ad un percorso di “Ricerca” negli angoli più belli e suggestivi di Sarzana attratti dai suoni e dalle melodie che si diffonderanno nell’aria di queste giornate di primavera.

Il tema scelta per questa XIX edizione è Una città che suona, dove la città diventa un luogo fecondo per la fantasia musicale e per una progettazione educativa. C’è uno stretto legame tra vita musicale e vita sociale, tra la musica e il pensiero, tra il fare artistico e la rappresentazione simbolica della vita umana, e quindi anche tra la musica e i progetti educativi che una comunità sociale è in grado di elaborare per il proprio futuro.



Una città che suona diventa città musicale e si trasforma in uno spazio-tempo di conoscenza, di espressione e di creazione, un territorio da valorizzare per le sue risorse conoscitive, educative, estetiche; nella città musicale anche i fenomeni non musicali possono essere acquisiti alla musica; la creatività e la fantasia dei giovani possono trovare nella musica uno strumento di espressione e di comunicazione, e perché no, proiettare la propria passione nel lavoro con cui costruirsi il futuro.

Nella città musicale ogni diversità di voce e di pensiero può trovare soluzioni armoniche, in una coralità di intenti per il bene comune in spazi dove si suona, si canta, si danza, trasformando i luoghi della città in luoghi dell’incontro, dell’integrazione, dello scambio culturale, valorizzando le differenze così come le risorse espressive di ciascuno; una città dove la relazione con la musica sia feconda non solo di eventi piacevoli e gratificanti, ma anche di sviluppo culturale, sociale, economico che possa favorire lo star bene con se stessi e con gli altri.

Una città che suona vuol fare della città uno spazio di incontro, di relazione, di conoscenza e di crescita culturale, dove tutti i musicisti insieme coi i cittadini, gli esercenti commerciali, gli artigiani, gli amministratori, le scuole possano contribuire per donare alla città nuova vita attraverso una reale possibilità di incontri che ci riporti a stare insieme per arricchire noi stessi e la nostra città di cultura, civiltà, condivisione, gentilezza, piacere di donare e di creare scambio fra coloro che suonano, e chi li ascolta.

Per tutta la durata del festival nell’atrio di Palazzo Roderio saranno esposti gli strumenti musicali inventati e creati dai bambini Scuole dell’Infanzia e Primarie che hanno partecipato al concorso “COSTRUISCI LO STRUMENTO DELLA TUA FANTASIA”.

Gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie, sono stati invitati a partecipare al concorso presentando uno strumento sonoro di fantasia inventato e realizzato utilizzando anche materiale di recupero e dalle dimensioni libere. Il tema del concorso è stato quello di stimolare nei bambini la ricerca, la creatività, la fantasia, l’immaginazione, legati al mondo dei suoni e delle forme; familiarizzare con i suoni e con i materiali che li producono, favorendo l’acquisizione di alcune importanti capacità percettive (sia visive che uditive). Anche per questo, il Festival Musica e Suoni, vuol essere un momento dedicato anche ai bambini, alla loro manualità, alla loro fantasia, alla loro ricerca!



LE INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI

Installazione sonora interattiva di Emiliano Bagnato | Scenario Sonoro per Improvvisazione Collettiva

Ascoltare, Contribuire, Condividere

Ascoltare: lo Scenario Sonoro; lo spazio in cui è collocato; suono e timbro attraverso colori e materiali; il contributo degli altri, osservarne i gesti, i quali raccontano l’individuo nella sua specificità.

Contribuire: avere voglia di parlare, di incontrarsi, di raccontarsi, di abitare lo Scenario, di viverlo. Esso non esiste solo all’interno di questo luogo, di questo festival; il sipario non cala mai. Non lo si fa per sé stessi. L’individuo non è prezioso solo per sé stesso. Lo è per noi, noi che siamo tutti, la collettività.

Condividere: un gesto, un suono, una parola, un lavoro, l’arte. Sentirsi liberi di trasgredire tutto ciò che c’è scritto — qui e, se siete qui, anche altrove; i limiti li conoscete bene —, perché spesso è così che si affermano le idee e si combatte la mancanza di idee, che poi è lo strapotere di una sulle altre.

Scenario Sonoro per Improvvisazione Collettiva è una serie di installazioni multimediali concepita nell’ambito della mostra “J.O.B.S. Join Our Blended Stories” (Montelupo Fiorentino, 2018; curatori Andrea Zanetti, Cinzia Compalati).



Primo Scenario | Presentazioni: Venerdì 10, ore 10.00 Sabato 11, ore 16.30

Atrio Palazzo Roderio:

Sabato - 15.30/20.30

Domenica - 10.30/12.30 e 15.30/20.00

Un cubo al centro del cortile. Una lastra di alluminio sulla sua superficie. Due paia di cuffie e una vecchia cornetta telefonica attraverso cui immergersi nello Scenario, interagire, raccontarsi. Le parole, per chi ha la cornetta, sono il mezzo; per chi ha le cuffie, il suono della lastra. Su di essa sono posti dei microfoni che ne captano la vibrazione, elaborata elettronicamente dal compositore.

Sui bordi del cubo sono presenti degli oggetti; l’esecutore è libero di utilizzarli a proprio piacimento sulla lastra per ottenere timbri, suoni, armonie.

È il visitatore ad abitare lo scenario sonoro, a completare la composizione, a lasciare un segno tangibile, visivo e uditivo, della propria individualità.



Secondo Scenario | Presentazione: Domenica 12, ore 16.00

Teatro Impavidi – secondo piano, Ridotto:

Sabato - 9.30/12.30 e 15.30/21.30

Domenica - 15.30/20.00

Una tela è collocata al centro di una parete della stanza. Su di essa sono posti dei microfoni che ne captano la vibrazione. Il segnale di ogni microfono è elaborato elettronicamente dal compositore in modo da estrarre timbri e suoni in concordanza con lo scenario ma che seguano l’interazione tra i visitatori e la tela stessa; dal parlarle vicino, allo sfregamento, alla percussione.

Vicino alla tela sono presenti degli oggetti: il visitatore è libero di utilizzarli a proprio piacimento sulla superficie per ottenere timbri, suoni, armonie. È il visitatore ad abitare lo scenario sonoro, a completare la composizione, a lasciare un segno tangibile, visivo e uditivo, della propria individualità.



Teatro Impavidi – secondo piano, Ridotto:



H2#OTIVM | Installazione audio-video | Da Sabato 11 maggio a Domenica 12 Maggio

Gli orari di apertura dell'installazione sono:

Sabato - 9.30/12.30 e 15.30/21.30

Domenica - 15.30/20.00

#Otium prende vita nel 2016 da una moltitudine di idee, sensibilità e linguaggi artistici, coinvolgendo inizialmente fotografi, scrittori, scultori e pittori, a cui si sono aggiunti registi, musicisti, cantanti.

Il progetto ha visto la nascita di tre diverse edizioni che si sono articolate attorno a un momento di esperienza collettiva, trascorso in un luogo ben specifico, scelto ogni volta per una sua particolarità storica culturale o perché ha giocato un ruolo cruciale nel contesto territoriale e sociale.

La scorsa estate l’acqua del torrente Bettigna ha accompagnato il percorso degli “oziosi” fino a quello che per gli ideatori è il suo cuore, ossia la valle dei mulini di Castelnuovo Magra. A questa esperienza, collettiva e individuale al tempo stesso, è conseguita come in quelle passate, la realizzazione di una fanzine. Ciò di cui sarà possibile fare esperienza al Festival Musica e Suoni, ne è un’ulteriore testimonianza, in una versione site specific, pensata e realizzata per l’occasione.

Francesco Tassara | Roberto Vendasi | Francesca Giovanelli



Teatro Impavidi – secondo piano, Ridotto:

SARZANA XVIII

Un documentario sonoro ed una composizione acusmatica.

Le due composizioni sono state portate a termine nel corso di Tecnologie Musicali del Liceo Musicale "F. Palma" di Massa dagli alunni delle classi III M, IV M e V M sotto la guida del Prof. Mariano.

Il materiale audio utilizzato per le composizioni è frutto delle riprese audio effettuate nel centro storico di Sarzana nel corso dei tre giorni della scorsa edizione del Festival "La Musica si Ricerca", passando attraverso operazioni di editing, manipolazione e montaggio.

Il documentario sonoro riunisce frammenti più o meno lunghi di esecuzioni musicali dei protagonisti della scorsa edizione, integrando registrazioni del paesaggio sonoro di Sarzana durante i giorni del Festival. Si udiranno quindi frammenti di concerti di diverso genere, dalla musica antica al theremin, voci di passaggio, applausi, suoni di campane, risate, voci, frammenti di dialoghi, ecc.

Il brano acusmatico è una manipolazione spettrale di frammenti del materiale del documentario, una passeggiata onirica all'interno del suono.

Software utilizzati per la realizzazione: Logic Pro X, Max Msp, Audiosculpt.

Studenti partecipanti: Ahmeti Maicol, Alessio Fernandez, Fabio Angeli, Francesco Berti, Marco Costantini, Daniele Desi, Lorenzo Di Grazia, Gaia Figus, Giulia Ginocchi, Elisa Legname, Nicolò Lenzotti, Simone Maiorana, Kristal Marolli, Claudia Martinelli, Davide Pellegrini, Carlotta Puccetti, Linda Raffaetà, Sarah Spataro.

Coordinatori: Prof.ssa Ilaria Zolesi, Prof. Claudio Farina, Prof. Francesco Mariano



Teatro Impavidi – primo piano, Ridotto

HEPTAGON | Frammenti di un’immagine senza ombra | Sabato 11 maggio



Studenti del Master SOUNDART - Sound Design for Art and Entertainment in the Creative Industries dell'ARD&NT in collaborazione con il Politecnico di Milano e Accademia di Belle Arti di Brera Milano a cura del Prof. Roberto Favaro - Progetto coordinato dal Prof. Gianluca Codeghini, Marius Berardinelli, Laura D'Auria, Marco Gentilini, Yang Linqing, Jessica Moscaritolo, Ben Ni, Chiara Papera

Heptagon è un progetto sul presente, sulla contemporaneità del frammento e sull'immagine del molteplice. La composizione prevede due atti: nel primo, sette diversi artisti agiranno nell'ombra senza un luogo e un tempo definito, lasciando interagire le proprie idee performative in modo indipendente con le persone che incontreranno, documentando e campionando tali momenti; il secondo, che sarà un'esperienza sia sonora che visiva e avrà un luogo – il Teatro degli Impavidi – e un preciso orario di esecuzione, offrirà un seguito in cui la pluralità di linguaggi, ormai difficilmente riconducibili e frammentari, tornerà ad essere unità sociale nel rispetto delle diversità. "Al punto tale da lasciare nello spettatore il dubbio di aver visto e ascoltato altro, o di non aver visto e ascoltato affatto".



SUGGESTIONI SONORE in VIA DEI FONDACHI venerdì sabato e domenica

Una via da percorrere concedendosi il calmo tempo di ascoltare, di vedere, di sentire

Una via impreziosita dalle idee e dagli spunti creativi di una giovane età

Una via decorata e dedicata a chi vi abita, a chi vi lavora, a chi la percorre...

I ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Parentucelli-Arzelà” di Sarzana, animano e amano la loro Città:

Chiara Beconcini, Emmanuele Casula, Gemma Grassi, Lionel Landini, Thomas Luciani, Rebecca Malatesta, Allegra Opretti, Fabio Parducci, Davide Ratti (classe III clB – curvatura teatrale) Sara Baldoni, Andrea Battilani, Pietro Bernardini, Valentina Bertoni, Matilde Briganti, Elena Maria Egizii, MariaRita Giannetti, Lucia Giromella, Leonardo Lelli, Edoardo Mazzoni, Beatrice Monti, Riccardo Muzio, Camilla Palmieri, Sofia Ratti, Francesca Rotolo, Alice Sanguinetti, Antonia Tatut, Ludovica Vatteroni (classe IV clB – curvatura musicale e teatrale)



Insieme a Stefania Nardi e Giuditta Gasparini, e con i preziosi suggerimenti di Beatrice Meoni.





Programma di VENERDI 10 MAGGIO



PALAZZO RODERIO:

ORE 18.00: Inaugurazione del Festival:

Saluti del Sindaco della Città di Sarzana, Cristina Ponzanelli

Saluti del Presidente Associazione Amici della Musica, Stefania Nardi

Il pubblico sarà guidato da Francesca Giovanelli in un itinerario musicale attraverso gli atrii e i palazzi più suggestivi di Sarzana, con l’accompagnamento musicale del sassofono di Thomas Luti.



ORE 18.15: The Sound of Silence - Progetto di alternanza scuola-lavoro con l’Istituto Scolastico Superiore Parentucelli-Arzelà di Sarzana: classi IIIclB e IvclB (curvatura teatrale e musicale)

Avvio dell’installazione sonora interattiva di Emiliano Bagnato

Scenario Sonoro per Improvvisazione Collettiva – Primo Scenario



ATRIO PALAZZO FONTANA:

ORE 18:30 Liebeslied Cecilia Colombani, violino



ANGOLO VIA ROSSI (in caso di pioggia, presso l’Atrio di Palazzo Magni-Griffi):



ORE 18.50: A TUTTO FOLK

Da dolci ballate a ritmi più incalzanti, toccando pezzi del folk americano e brani popolari della tradizione irlandese e bretone riarrangiati con spirito creativo.

FOREST WINDS

Eleonora Grondacci, voce e chitarra - Gianni Grondacci, basso elettrico, contrabbasso, voce

Cristina Alioto, voce, violoncello, percussioni - Giuditta Gasparini, flauti, arpa celtica, voce



ATRIO PALAZZO MAGNI-GRIFFI:

ORE 19.10: L’UOMO TITANO E L’UOMO DIO

Nell’accostamento della dialettica Beethoveniana e di quella Lisztsiana possiamo trovare due visioni dell’Uomo: una autoreferenziale, dove l’Uomo sfida le forze del Fato e costruisce sé stesso, l’altra dove l’Uomo è un mezzo di un volere superiore.

Giuseppe Santucci, pianoforte



ATRIO PALAZZO PICEDI BENETTINI:

ORE 19.30: BLUES, CHTARRA E LOOP STATION

Luca Bertone, chitarra elettrica e voce

PIAZZA CALANDRINI (in caso di pioggia, presso il Foyer del Teatro Impavidi):

ORE 19.50: OMAGGIO A EDITH PIAF

Breve tributo alla grande artista francese, tra classici, perle poco conosciute e recitativi tratti dalla biografia.

La Canzoni da Marciapiede: Valentina Pira, voce - Andrea Belmonte, pianoforte



FOYER DEL TEATRO DEGLI IMPAVIDI:

ORE 20.10: E QUESTO GIORNO DI AZZURRI PROFONDISSIMI

Composizioni di Jacopo Simoncini

SUON’INCANTO Cinzia Guglielmi, pianoforte, - Giuditta Gasparini, flauto traverso



Programma di SABATO 11 MAGGIO



TEATRO DEGLI IMPAVIDI:

ORE 9.15 Ridotto Teatro degli Impavidi PLATERO Y YO Op.190

di Mario Castelnuovo-Tedesco per chitarra e narratore

Idea e realizzazione a cura di Fabrizio Giudice, Stefano Brondi,

Martina Ferrari e Jacopo Perlini.

Narratrice : Felicita Brusoni.

Chitarristi: Giulia Perazzo, Simone Scarpellini,

Michela Spicciani, Marco Ventura, Jacopo Perlini,

Daniele Giorgi, Martina Ferrari.

Autore dei video: Samuel Daveti



Associazione Mammaiuto



ORE 11.30 Foyer del Teatro Impavidi VIVERE DELLA PROPRIA ARTE

Incontro con il cantautore Federico Sirianni, introdotto e moderato da Maria Bocchia, psicologa e psicoterapeuta Sert e Dsm Asl5 spezzino, Membro Alipsi.

“Vivere della propria arte significa soprattutto essere equilibristi.

Saper camminare per lungo tempo su quel filo teso fra l’affermazione di sè e un deserto di iucche.

Vivere della propria arte significa avvicinarsi alla libertà, ma la libertà ha controindicazioni e costi alti e, a voler vivere liberi, ci vuole talento e coraggio” Federico Sirianni

"Adolescenza: la costruzione inedita e particolare di sè” Maria Bocchia

ATRIO PALAZZO RODERIO:

ORE 16.30 Avvio dell’Installazione sonora interattiva di Emiliano Bagnato

Scenario Sonoro per Improvvisazione Collettiva – Primo Scenario



ORE 16.45 RUSSIAN MUSIC and ASTOR PIAZZOLLA

Un originale programma che abbina la suggestione emozionale di capolavori musicali del grande repertorio russo di Tchaikovski, Rachmaninoff, Kaciaturian con la nostalgia, la passione e il fuoco del tango, del grande Astor Piazzolla.

Gianluca Campi, fisarmonica – Claudio Cozzani, pianoforte

ORE 18.45 A Walk in SAXLAND

Passeggiata sonora nel mondo del Saxofono, un vero e proprio viaggio “around the world” dove il rock crossover lascia spazio alle tenui sonorità del mondo giapponese, passando per la musica tradizionale europea e non solo.

Thomas Luti, sassofono



ORE 19.30 Vox ridens

Uno spaccato sulle varie possibilità di umorismo nella musica vocale “classica”, da Rossini ai contemporanei; un dedalo di situazioni musicali divertenti, composte per voce e pianoforte.

HELMUT DUO Felicita Brusoni, soprano – Matteo Bogazzi, pianoforte

ORE 21.45 IL SANTO E ALTRE STORIE

Federico Sirianni, cantautore genovese, proporrà vecchi pony di battaglia e qualche inedito che farà probabilmente parte di un prossimo nuovo disco.

GALLERIA CARDELLI FONTANA:

ORE 17.15 OurSound

Musica Improvvisata, creativa

Max Furia, batteria e percussioni – Pasquale Calò, sax

ORE 18.30 HANG

Creazione di paesaggi sonori con l’ausilio musicali Handpan (Hang), Valigia drum, Harmonica a bocca, Flauti traversi di bamboo, Lama sonora, Incursioni di sonorità elettroniche.

Daniele Dubbini, hang, fiati indiani, sega armonica, cajon

ORE 19.30 HYBRIS

Storie, leggende e racconti che scivolano dentro le canzoni, tutte con un filo conduttore: la Libertà. Un viaggio di note e poesia da gustarsi come un buon libro, pieno di emozioni e di colpi di scena.

Mattia bonetti, chitarra e voce – Sara Ferrari, flauto



ATRIO PALAZZO REMEDI:

ORE 16.45 L’EUROPA al CEMBALO

La musica barocca di G. Bohm, A.Vivaldi, H.Purcell, A. Forqueray

Jumei Liao, clavicembalo

ORE 17.15 DUOS

Viaggio nella musica popolare dell’Est attraverso la musica di Béla Bartok.

Massimo Colombani, flauto – Cecilia Colombani, violino

ORE 17.45 A VIOLONCELLO SOLO

I Capricci di Giuseppe Maria Dall’Abaco

Claudia Poz, violoncello

ORE 18.45 TRA IL LEGNO E IL METALLO

Le Sonate del Barocco

Rita Maggiani, flauto traversiere e moderno – Jumei Liao, clavicembalo

ATRIO PALAZZO FONTANA:

ORE 18.00 ARPA, tra classico e moderno

Valentina Pierulivo, arpa

ORE 19.00 AFFINITA’ SONORE

Un dialogo tra la voce umana e la voce di uno strumento musicale tanto vicina ad essa come l’oboe, trasmette, attraverso i versi di William Blake e le sonorità di Vaughan Williams, le emozioni evocate da questo felice connubio.

ObVoice DUO Claudia Muntean, soprano – Iulia Muntean, oboe

ORE 19.30 ARPA, tra classico e moderno

Valentina Pierulivo, arpa

ANGOLO VIA ROSSI (in caso di pioggia presso l’atrio di Palazzo Fontana) :

ORE17.45 A Walk in SAXLAND

Passeggiata sonora nel mondo del Saxofono, un vero e proprio viaggio “around the world” dove il rock crossover lascia spazio alle tenui sonorità del mondo giapponese, passando per la musica tradizionale europea e non solo.

Thomas Luti, sassofono

ATRIO PALAZZO MAGNI-GRIFFI:

ORE 17.30 Vox ridens

Uno spaccato sulle varie possibilità di umorismo nella musica vocale “classica”, da Rossini ai contemporanei; un dedalo di situazioni musicali divertenti, composte per voce e pianoforte.

HELMUT DUO Felicita Brusoni, soprano – Matteo Bogazzi, pianoforte

ORE 18.30 PINOCCHI SCARLATTI

Reading teatrale del capolavoro di Carlo Collodi, attraverso le Sonate di Domenico Scarlatti.

Toni Garbini, voce – Stefania Nardi, pianoforte

ORE 19.30 RUSSIAN MUSIC and ASTOR PIAZZOLLA

Un originale programma che abbina la suggestione emozionale di capolavori musicali del grande repertorio russo di Tchaikovski, Rachmaninoff, Kaciaturian con la nostalgia, la passione e il fuoco del tango, del grande Astor Piazzolla.

Gianluca Campi, fisarmonica – Claudio Cozzani, pianoforte



ATRIO PALAZZO PICEDI-BENETTINI:

ORE 17.30 AFFINITA’ SONORE

Un dialogo tra la voce umana e la voce di uno strumento musicale tanto vicina ad essa come l’oboe, trasmette, attraverso i versi di William Blake e le sonorità di Vaughan Williams, le emozioni evocate da questo felice connubio.

ObVoice DUO Claudia Muntean, soprano – Iulia Muntean, oboe

ORE 18.15 O SACRUM CONVIVIUM

Musica Sacra dal XII al XX secolo

Vaghi Concenti: Antonella Tronfi, Lorella Coppa, Sabrina Maggiani, Sara Menini, Eleonora Baroncelli, Ilaria Zolesi, Nicoletta Menini, Daria Malaspina, Gaetano Canepa. Cesare Goretta, pianoforte

ORE 19.30 A VIOLONCELLO SOLO

I Capricci di Giuseppe Maria Dall’Abaco

Claudia Poz, violoncello



PIAZZA CALANDRINI (in caso di pioggia, presso il Foyer del Teatro Impavidi):

ORE 17.00 NORA ACOUSTIC DUO

Brani inediti che comprendono diversi generi musicali dal rock anni ‘60/’70 fino alla musica di composizione acustica contemporanea (folk, fingerstyle).

Nora, voce e chitarra – Gianni Grondacci, basso

ORE 18.00 FIATI GALANTI

Le impronte mozartiane del classicismo musicale europeo

Iulia Muntean, oboe – Oriano Bimbi, clarinetto – Elia Venturini, corno – Niccolò Sergi, fagotto

ORE 19.00 SOUL BLUES

Un omaggio alle hit della soul music.

ACOUSTIC DUO Donatella Pellegrini, voce – Luca Bertone, chitarra

FOYER TEATRO DEGLI IMPAVIDI

ORE 17.00 L’UOMO TITANO E L’UOMO DIO

Nell’accostamento della dialettica Beethoveniana e di quella Lisztsiana possiamo trovare due visioni dell’Uomo: una autoreferenziale, dove l’Uomo sfida le forze del Fato e costruisce sé stesso, l’altra dove l’Uomo è un mezzo di un volere superiore. Giuseppe Santucci, pianoforte



ORE 17.45 DUOS

Viaggio nella musica popolare dell’Est attraverso la musica di Béla Bartok.

Massimo Colombani, flauto – Cecilia Colombani, violino

ORE 19.30 PINOCCHI SCARLATTI

Reading teatrale del capolavoro di Carlo Collodi, attraverso le Sonate di Domenico Scarlatti.

Toni Garbini, voce – Stefania Nardi, pianoforte



ORE 20.30 RIO

Musica Jazz su composizioni originali

ORCHESTRANA: Andrea Paganetto, tromba – Gianni Guastini, tromba e flicorno – Denise Dadà, sax soprano – Laura Ricci, sax alto – Mauro Avanzini, sax alto e flauto – Paolo Maggiani, sax tenore – Giorgia De Rossi, sax tenore – Paolo Dionisi, sax baritono e soprano – Roberto Pinori, trombone – Luigi Cedrola, trombone – Cristina Alioto, voce e violoncello – Edoardo Ferri, chitarra elettrica – Gianni Grondacci, basso elettrico – Alessandro Piccioli, batteria



ORE 21.30 HEPTAGON Frammenti di un’immagine senza ombra

Teatro Impavidi – primo piano, Ridotto

Studenti del Master SOUNDART - Sound Design for Art and Entertainment in the Creative Industries dell'ARD&NT in collaborazione con il Politecnico di Milano e Accademia di Belle Arti di Brera Milano a cura del Prof. Roberto Favaro - Progetto coordinato dal Prof. Gianluca Codeghini.

Marius Berardinelli, Laura D'Auria, Marco Gentilini, Yang Linqing, Jessica Moscaritolo, Ben Ni,

Chiara Papera



Programma di DOMENICA 12 MAGGIO



PORTA PARMA | Dalle ore 11.00 ECHI VISIVI e APPARIZIONI SONORE

con Francesca Giovanelli

Camminare tra le vie del centro tra palazzi, monumenti, piazze e slarghi, alla ricerca di suggestivi legami sonori, inseguendo sapori che nascono da questo territorio e indagando le tracce che la Storia e l’Arte hanno lasciato nei luoghi che ospitano il Festival.

1. Porta Parma—> Torrione Genovese —> Via Bertoloni

Sosta alla Pasticceria PENELOPE con Giuditta Gasparini al flauto

2. Piazza Luni —> Portici Piazza Matteotti —> Via Fondachi -> Via Fiasella

Sosta alla Trattoria Il CANTINONE e a LA VERDE MILONGA con Martina Ferrari alla chitarra e Sara Ferrari al flauto

3. Piazza Cittadella —> Sulle mura —> Porta Romana

Sosta all’OSTERIA dei SANI con Daniele Cosi alla tromba

4. Piazza Cesare Battisti —> Piazza Garibaldi

Sosta alla Pizzeria La PIA con Cecilia Colombani al violino

5. Teatro Impavidi/Via Mazzini—> Piazza Calandrini

Sosta al Ristorante IL CALANDRINO e all’Osteria SIMON BOCCANEGRA con Mauro Avanzini al sassofono



Il percorso guidato necessita di prenotazione (con un massimo di trenta adesioni).

Si prega di inviare richiesta di partecipazione alla seguente mail: segreteria@accademiabianchi.it



ATRIO PALAZZO RODERIO:

ORE16.45 A TUTTO FOLK

Da dolci ballate a ritmi più incalzanti, toccando pezzi del folk americano e brani popolari della tradizione irlandese e bretone riarrangiati con spirito creativo.

FOREST WINDS Eleonora Grondacci, voce e chitarra - Gianni Grondacci, basso elettrico, contrabbasso, voce - Cristina Alioto, voce, violoncello, percussioni - Giuditta Gasparini, flauti, arpa celtica, voce



ORE 17.45 LO CANTO DE LI CUNTI per bambini e famiglie

Parola, suono, immagine, emozioni: il seme del narrare, nasce e vive la storia

Creazioni animate, costuni, disegni: 8mani, feltraie per passione e Cristina Alioto

Fabrizia Giannini, raccontatrice



ORE 18.30 BILLI BRASS QUINTET

Dal Rinascimento al Jazz

Gabriele Paggi e Davide Bartoni, trombe – Gabriele Ricci, corno –

Andrea Angeloni, trombone – Guglielmo Pastorelli, tuba



ORE 19.00 SOLI INSIEME

In un sound introspettivo e stimolante, il Duo, che trae il nome dalla famosa registrazione degli anni ’70 di Ron Carter e Jim Hall “Alone Together”,fa dell’intimità dell’esecuzione e dell’intesa la propria ricchezza.

Beppe Finetti, chitarra - Pino Nastasi, contrabbasso



GALLERIA CARDELLI FONTANA:

ORE 16.45 PIEDI IN SCARPE BAGNATE

Rivisitazioni di classici rockblues, funk e country, da Hendrix a Johnny Cash, Sting, Beatles, Harrison, Depeche Mode, fino ad alcune balld di propria composizione.

Alessandro Gonfiantini, voce, chitarra, ukulele, kalimba - Valter Bono, percussioni

ORE 17.30 DINAMIC DUET

Viaggio tra blues, swing e funky

Luca Bertone, chitarra - Alessio Bianchi, tromba

ORE 18.45 EDOARDO FERRI TRIO

Composizioni originali e standars rivisitati, aprendo porte all’improvvisazione libera.

Edoardo Ferri, chitarra – Gianni Grondacci, basso – Francesco Baldini, batteria



ATRIO PALAZZO REMEDI:

ORE 17.00 L’EUROPA al CEMBALO

La musica barocca di G. Bohm, A.Vivaldi, H.Purcell, A. Forqueray

Jumei Liao, clavicembalo

ORE 17.45 A WALK in SAXLAND

Passeggiata sonora nel mondo del Saxofono, un vero e proprio viaggio “around the world” dove il rock crossover lascia spazio alle tenui sonorità del mondo giapponese, passando per la musica tradizionale europea e non solo.

Thomas Luti, sassofono

ORE 18.15 LA FOLLIA

La Follia di Arcangelo Corelli

Giuditta Gasparini, flauto – Simona Motta, violoncello – Jumei Liao, clavicembalo

ATRIO PALAZZO FONTANA:

ORE 18.00 MUSICHE DELLA TERRA

Brani tradizionali popolari europei

MUSETTE Corrado Perazzo, cornamuse - Giulia Perazzo, chitarra

ORE 18.45 DU’NOTE

Due violini si incontrano al cinema: breve percorso musicale tra i più celebri temi legati al grande schermo. Camilla Bonanini, violino - Paolo Cimino, violino



ANGOLO VIA ROSSI (in caso di pioggia presso l’atrio di Palazzo Fontana):

ORE 18.30 A Walk in SAXLAND

Passeggiata sonora nel mondo del Saxofono, un vero e proprio viaggio “around the world” dove il rock crossover lascia spazio alle tenui sonorità del mondo giapponese, passando per la musica tradizionale europea e non solo.

Thomas Luti, sassofono



ATRIO PALAZZO MAGNI GRIFFI:

ORE 17.00 MUSICHE DELLA TERRA

Brani tradizionali popolari europei

MUSETTECorrado Perazzo, cornamuse - Giulia Perazzo, chitarra

ORE 18.00 MARICANTI

Cristina Alioto, Tiziana Fosella, Anna Menchinelli e Mariella Melani

ORE 19.30 E QUESTO GIORNO DI AZZURRI PROFONDISSIMI

Composizioni di Jacopo Simoncini

Suon’Incanto Giuditta Gasparini, flauto – Cinzia Guglielmi, pianoforte



ATRIO PALAZZO PICEDI-BENETTINI:

ORE 16.45 DU’NOTE

Due violini si incontrano al cinema: breve percorso musicale tra i più celebri temi legati al grande schermo. Camilla Bonanini, violino - Paolo Cimino, violino

ORE 17.30 HANG

Creazione di paesaggi sonori con l’ausilio musicali Handpan (Hang), Valigia drum, Harmonica a bocca, Flauti traversi di bamboo, Lama sonora, Incursioni di sonorità elettroniche.

Daniele Dubbini, hang, fiati indiani, sega armonica, cajon

ORE 18.30 LO CANTO DE LI CUNTI per bambini e famiglie

Parola, suono, immagine, emozioni: il seme del narrare, nasce e vive la storia

Creazioni animate, costuni, disegni: 8mani, feltraie per passione e Cristina Alioto

Fabrizia Giannini, raccontatrice



PIAZZA CALANDRINI (in caso di pioggia, presso il Foyer del Teatro Impavidi):

ORE 17.30 BILLI BRASS QUINTET

Dal Rinascimento al Jazz

Gabriele Paggi e Davide Bartoni, trombe – Gabriele Ricci, corno –

Andrea Angeloni, trombone – Guglielmo Pastorelli, tuba



ORE 18.30 IN VINO VERITAS

Composizioni proprie e brani dall'Europa medievale, rielaborati e riproposti con grande energia e dinamismo.

Nicola Bellulovich, flauti, chalameau, sax – Nicola Caleo, percussioni – Emanuele Milletti, basso

Arthuan Rebis, voce, nyckelharpa, bouzouki, gaita – Siro Nicolazzi, voce, ghironda



RIDOTTO TEATRO DEGLI IMPAVIDI , secondo piano:

ORE 16.00 Avvio e Presentazione delle Installazioni Multimediali

ORE 16.45 BILLI BRASS QUINTET

Dal Rinascimento al Jazz

Gabriele Paggi e Davide Bartoni, trombe – Gabriele Ricci, corno –

Andrea Angeloni, trombone – Guglielmo Pastorelli, tuba

ORE 17.30 BULK

Jazz elettrico contaminato

Mauro Avanzini, alto sax e flauto – Gabrio Baldacci, chitarra elettrica – Andrea Melani, drums

ORE 18.45 MUSICHE DELLA TERRA

Brani tradizionali popolari europei

MUSETTE Corrado Perazzo, cornamuse - Giulia Perazzo, chitarra



ORE 19.30 DOMINA

Delicata come una sposa, sicura come una guida.

Severa come una padrona, ma anche dolce come una madre.

Forte come una guerriera, seducente come una diva.

DOMINA è questo e molto altro. DOMINA è donna.

Al centro della scena una donna, che canta e racconta di altre donne.

Le Canzoni da Marciapede Valentina Pira, voce - Andrea Belmonte, pianoforte



I FONDACHI Ristorante

ORE 21.45 “OLTRE LA MUSICA: INCONTRO CON L’ARTISTA”

un incontro informale e “intimo” con alcuni degli artisti di scena nel festival, accompagnato da degustazioni eno-gastronomiche.