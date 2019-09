Festa dell’uva, Vezzano chiuderà la stagione delle sagre

Sarzana - Val di Magra - Cinquantaseiesima edizione per la Festa dell’Uva di Vezzano Ligure, uno degli appuntamenti popolari più antichi dell'intera provincia spezzina. Nelle giornate del 14 e 15 settembre i rioni del borgo saranno agghindati a dovere per il rito annuale al quale gli abitanti tengono moltissimo. Una festa con sfide tra i rioni, sfilate in costume e cucina sincera. Oltre a degustare i piatti preparati negli stand gastronomici, allestiti nel bellissimo centro storico di Vezzano, si potrà assistere al cosiddetto Palio dei Rioni. Per l’occasione i rappresentanti delle varie contrade si sfideranno di fronte a una giuria di esperti con la disfida dei testi dialettali, quella riguardante l’addobbo dei rioni (fiori, uva e bandiere) e l’immancabile la gara di pigiatura dell’uva nei tini con il sistema tradizionale. Previsto per la giornata di domenica un servizio bus navetta Fornola-Vezzano Basso fra le 11 e le 22. Il programma della due giorni è fitto e così cadenzato.



Sabato 14 settembre

Ore 17 Sfilata di apertura con la banda musicale “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure (partenza dal borgo di Vezzano Superiore)



Ore 18 Piazza Benettini: esibizioni balli caraibici e latino americani della palestra “Sporting Life” di Follo , esibizione danza moderna della palestra “Dimensione Fitness” di Vezzano.



Ore 19 Piazza Benettini: esibizione di box e arti marziali della palestra “Dimensione Fitness” di Vezzano L.



Ore 19 Apertura dei banchi gastronomici e ristoranti per tutto il centro storico



Ore 20 Spettacolo di cabaret itinerante lungo le vie del paese , con partenza da Rione Borgo e arrivo Rione Piazza



Ore 21 Musica nei Rioni e orchestra in Piazza del Popolo



Domenica 15 settembre

Ore 10-12 Visite guidate al paese: partenza da Piazza del Popolo (su prenotazione)



Ore 10-12 laboratorio per bambini in Piazza del Popolo



Ore 10-18 Laboratorio di pittura e mosaico per bambini (dai 9 anni) con i maestr Luciano Viani e Rachele Marino davanti all'oratorio di San Michele (Vezzano Basso) per inscrizioni tel. 3381345260



ore 10-18 mostra fotografica in Piazza Belvedere (Rione Montellegro)



ore 10 sagrato della Chiesa Vezzano Alto:esibizioni arti marziali - ju jitsu della Polisportiva Prati Fornola



ore 11 spettacolo itinerante di trampolieri presso i vari rioni :ore 11 Rione Capitolo -ore 11.30 Rione Borgo -ore 12.10 Rione Piazza e ore 12.45 Piazza Castello (Torre)



ore 11 spettacolo itinerante con fachiro e giocoliere presso i vari rioni: ore 11 Rione Piazza -ore 11.45 Rione Capitolo e ore 12.20 Rione Borgo



ore 14.30 -16.30 spettacolo col mago delle bolle presso la Piazza Castello (Torre)



ore 15 sfilata con i Batebalengo Big Samba Band e trampolieri per le vie del paese . Partenza dalla Torre Pentagonale arrivo Borgo



ore 16 Disfida Dialettale dei Rioni in Piazza del Popolo



ore 17 gara dei vendemmiatori in Piazza del Popolo



ore 18.30 Premiazioni



ore 19 spettacolo acrobatico RUOTA CYR



ore 19 banchi gastronomici e festeggiamenti serali nei rioni



ore 21 spettacolo di chiusura con il fuoco



ore 22 punto di osservazione astronomica nella Piazza Benettini