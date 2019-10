Festa d’Autunno, Ameglia si prepara

Sarzana - Val di Magra - Torna il tradizionale appuntamento con i volontari Avis Amegila, in collaborazione con Comune di Ameglia e Associazione Trail Ameglia, per festeggiare l’Autunno e le sue specialità. Tra sgabei, caldarroste, castagnaccio, torte, crepes, birra artigianale e molte altre spacialità tipiche, il borgo di Ameglia si animerà l’1 e il 2 novembre, a partire dalle 11 del mattino e fino alle 19. Durante le giornate, inoltre, si potrà passeggiare tra i banchetti dell’artigianato e degli agricoltori locali che riempiranno le due piazze ed alcune cantine messe a disposizione dagli abitanti.



Spazio anche ai più piccoli con un laboratorio creativo, Venerdì 1° novembre alle 15.30, proposto da Monica De Arca, conosciuta come "La rosa a pois", che creerà assieme ai bambini quadretti con le stoffe colorate di diverse forme. Il laboratorio è gratuito ma è necessario iscriversi chiamando o mandando un messaggio al 3498049085 (nome, cognome, età del bimbo). Età indicativa dai 6 anni in su. Sabato pomeriggio invece, nella Corte del Castello alle 16, lezione aperta di Hip hop con la Dance Art Studio: si ballerà tutti insieme ed al termine, esibizione degli studenti della scuola di danza. Età indicativa: dai 7 anni in su. "Confermare questo appuntamento per noi è fondamentale – dichiara Serena Ferti, Assessore al Turismo del Comune di Ameglia – sia per far conoscere il nostro splendido borgo anche fuori dalla stagione estiva sia, soprattutto, per dare la possibilità alle associazioni di volontariato di raccogliere fondi indispensabili per la loro attività importantissima. Sarà un’occasione per festeggiare e stare assieme pertanto, invito tutti a partecipare".



Per raggiungere il Centro Storico saranno disponibili navette gratuite messe a disposizione da UISP, dalle ore 12 alle 18.30. Sarà possibile parcheggiare e prendere la navetta al bivio di Ameglia, località Cafaggio (zona Bar Mirò), al Municipio ed al cimitero. Si sconsiglia di recarsi in paese in macchina poiché non ci sono parcheggi disponibili per i non residenti. Aperti, ovviamente, Locanda Ameglia Alta e Bar C&K che durante le giornate proporranno

menu a tema, aperitivi ed altre specialità.