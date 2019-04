Famiglie a Luni antica tra visite e merende di duemila anni fa

Sarzana - Val di Magra - Il Museo e area archeologica di Luni, domenica 14 aprile ore 16.00, propone un'iniziativa per le famiglie con bimbi dai 6 ai 12 anni con laboratori e visite guidate in compagnia degli archeologi di Cooperativa Archeologia esperti in didattica. Mentre i più piccoli visiteranno l’area archeologica e parteciperanno a un bellissimo laboratorio , i genitori potranno prendere parte a un itinerario guidato attraverso gli edifici pubblici e privati dell'antica città romana.



Questo mese i bambini affronteranno un tema goloso... “A merenda con Apicio”: attraverso le antiche ricette di Apicio, un ghiottone vissuto 2000 anni fa, riscopriranno il gusto riguardante i cibi degli antichi romani.



Durata circa 2 ore



Costo della visita + laboratorio per bambini euro 6



Visita per adulti euro 10



?Per info e prenotazione obbligatoria 328 5730028 o turismo@archeologia.it