Facciamo Circo, Italiani: "Dispiace che organizzatori non siano fidati dell'amministrazione"

Sarzana - Val di Magra - “Auguriamo buona fortuna a Facciamo Circo, certi della qualità del loro lavoro e auspicando sinceramente di ritrovarli a Sarzana sempre seguendo percorsi amministrativi che hanno visto quest’anno raddoppiare numero e aumentare la qualità degli eventi”. L'assessore al commercio e al turismo Roberto Italiani interviene così in merito all'annuncio da parte dell'associazione di voler rinunciare all'edizione 2020 dell'evento (QUI).



“Facciamo Circo è una manifestazione meritevole di attenzione e interesse da parte del Comune di Sarzana – aggiunge l'amministrazione - come ognuno degli oltre 200 eventi che hanno arricchito il calendario di Sarzana quest’anno, in attesa del Natale. Dispiace della decisione degli organizzatori di rinunciare definitivamente anche solo a proporre l’evento nel 2020, come del resto avevano già scelto nel 2019 non partecipando alla “Call for Ideas”. Ciò che appare evidentemente possibile a centinaia di organizzatori, appare impossibile a loro. A seguito di diversi colloqui con l' organizzazione – precisa ancora Italiani - avevamo concordato di realizzare la manifestazione nel 2020 con relativa formalizzazione nel medesimo bilancio. Dispiace, ancora, che non si siano fidati del nostro interesse e della nostra parola, al contrario della fiducia accordata alla parola della scorsa amministrazione che invece poi, a quanto affermato da loro stessi, ha promesso verbalmente un pagamento che senza alcun atto amministrativo non è evidentemente possibile liquidare. Possono chiedere spiegazioni ai precedenti amministratori, più che agli attuali”.