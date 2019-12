Fabbrica delle favole all'ex Ceramica Vaccari

Sarzana - Val di Magra - Dopo il successo degli scorsi anni sabato 4 gennaio a partire dalle ore 15.30 l’Area ex Ceramica Vaccari di Ponzano Magra, ospiterà per il quarto anno consecutivo La Fabbrica delle Favole, un sabato di magia con attività e workshop gratuiti dedicati a bambini, organizzati dall’amministrazione comunale di Santo Stefano di Magra, in collaborazione con ARTEmisia Servizi Culturali.

Il pomeriggio sarà dedicato a un nuovo spettacolo per bambini e famiglie dell’illusionista di Trento Niccolò Nardelli che ha partecipato alla trasmissione televisiva Tu si que vales,dove illusione, stupore e meraviglia si intrecceranno. Seguirà un workshop con l'artista dove sfere, cerchi e carte trasformeranno i bambini in piccoli maghi sotto la sapiente guida di Niccolò Nardelli che trasmetterà alcuni trucchi del mestiere e le tante emozioni che solo l'illusionismo può creare.

Lo spettacolo è a ingresso libero e il workshop è gratuito.



Per informazioni: info@comune.santostefanodimagra.sp.it ; 3938868106