Emozioni e applausi per il ritorno a Sarzana di Rachele Buriassi

Sarzana - Val di Magra - E' stato un ritorno a casa denso di emozioni e pieno di applausi quello di Rachele Buriassi, prima ballerina de Les Grand Ballets Canadiens e stella della danza mondiale, che ieri sera si è esibita al Teatro negli Impavidi nella sua Sarzana. Una storia iniziata a soli quattro anni nella scuola di danza “4° Movimento” di Lucia Boschi e Beppe Gilardi e proseguita sui palchi e nelle scuole più prestigiose, da Mougins a Stoccarda, da Berlino a San Pietroburgo fino alla consacrazione nel Boston Ballet e al passaggio nel corpo di ballo di Montreal. Una carriera la sua costruita su talento, dedizione, seguita passo passo da molte delle persone che l'hanno applaudita incrociando magari lo sguardo e i ricordi da platea e palchetti “sold out” per l'occasione.



Lo spettacolo, intitolato “Ad Astra frammenti di danza” ha visto Buriassi alternarsi con alcuni ospiti – fra gli altri il percussionista Andrea Belfiore – per l'esecuzione di alcuni brani di famosi balletti classici e pezzi di danza contemporanea nei quali ha dato sfoggio di tutte le qualità artistiche che le stanno permettendo di raggiungere traguardi importantissimi.

Al termine il direttore artistico del teatro Andrea Cerri e il sindaco le hanno consegnato una targa celebrativa a nome di tutta la comunità sarzanese. “Rachele è una stella che con passione, sacrificio e un immenso coraggio – ha detto il sindaco Ponzanelli – ha saputo portare il suo talento da Sarzana all'Olimpo mondiale della danza. Grazie per il tuo ritorno a casa e per aver incantato ed emozionato i nostri Impavidi. Grazie per averci raccontato, con la tua storia, che i sogni sono di chi ha il coraggio di inseguirli. Siamo orgogliosi di te”.



(foto di Fabio Gianardi)