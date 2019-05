Elisabetta Rossi presenta "Tarocchi narranti" a Vezzano

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 10 maggio alle 21 all'interno della VII edizione di "Storie di donne. Donne di storia" organizzata dall’Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune nel Centro Adriana Revere di Sarciara-Prati a Vezzano Ligure (SP), Elisabetta Rossi presenta il suo volume TAROCCHI NARRANTI Arcani veneziani/Talking Tarot - Venetian Arcana con le Fotografie di Michele Alassio.



L’autrice, che aveva già partecipato alla rassegna nel 2015 con la presentazione del libro "Racconti colpevoli" (Ed. Albatros), tornerà a stupire il pubblico con un libro (e un mazzo di Tarocchi veneziani) in cui, per la prima volta, lo studio e la comprensione degli Arcani vengono affrontati come un qualsiasi linguaggio con le sue modalità sintattiche e di comunicazione.

Elisabetta Rossi che torna con questa presentazione per la seconda volta alla sua terra d'origine, La Spezia, è riuscita, infatti, a realizzare un vero e proprio manuale di interpretazione divinatoria fruibile da chiunque voglia apprestarsi a interrogare queste carte ricche di rimandi esoterici e un approfondimento speciale collegato al tema della rassegna, "Storie di donne. Donne di storia".

Un esempio per tutti: la carta arcano dell’IMPERATRICE può significare "Imprenditrice, giornalista, moglie, madre, sorella, ciclo delle stagioni, impresa, creatività, gravidanza, fertilità, maternità" e prende spunto dal mito di Demetra, la divinità materna della Terra, regolatrice dei cicli famigliari e delle stagioni. La lettura di questa carta per quanto riguarda l'amore può significare "relazione che si sviluppa"; nel lavoro può significare "generazione di un progetto, sviluppo di un progetto". Tutti temi legati alla creatività femminile che lo stesso Federico Fellini ammirava e perseguiva, consultando e affidandosi agli oracoli per interpretare sogni, visioni, sceneggiature, come chi usa prevalentemente l’emisfero cerebrale destro, quello più femminile, intuitivo, emotivo. Per il suo film Giulietta degli spiriti il regista girò l’Italia per oltre due mesi per incontrare i più strani e improbabili personaggi, maghi, indovini, streghe, medium, astrologi.



Un libro e settantotto Arcani ambientati a Venezia per restituire, a chi li guarda, la magia di una città universale come universale è il linguaggio stesso dei Tarocchi e per superare i blocchi creativi in letteratura, nella pittura, nel cinema, nel teatro, nella fotografia, nella scultura e nella musica.

Questo manuale di interpretazione psico-narrativa e divinatoria, permette al lettore di superare i blocchi creativi e di rispondere alle proprie domande e a quelle degli altri. Parte integrante dell’opera è il MAZZO di Tarocchi veneziani allegato, i cui 22 Arcani maggiori sono le immagini scattate dal fotografo professionista Michele Alassio. Nel percorso fotografico veneziano, per esempio, l’Arcano dell’Imperatore è rappresentato con il Doge, l’Arcano della Torre con la scala Contarini del Bovolo e l’Arcano della Stella con una veduta illuminata del porticato di Piazza San Marco. Un mazzo di carte da collezione, di cui sono state realizzate mille copie destinate al mercato internazionale degli amanti del genere e dei collezionisti d’arte. L’immagine del retro dei Tarocchi è la rielaborazione grafica di Michele Alassio del tessuto Morosini di Rubelli, Venezia.



ELISABETTA ROSSI, spezzina di nascita, genovese per formazione accademica, veneziana per destino, la scrittrice inizia la sua carriera giornalistica nella redazione genovese de "Il Giornale", diretto da Indro Montanelli e collabora, nel corso degli anni, con altri quotidiani. Svolge attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e organizzazione eventi. Amica di Tiziano Terziani, si avvicina ai Tarocchi dal 2001 quando inizia a studiarne il linguaggio e si forma seguendo i corsi di Andrea Vitali, storico del simbolismo e iconologo medievalista. Si specializza e si diploma a Londra nella lettura psicologica dei Tarocchi Mitologici secondo il metodo di Liz Greene, astrologa e analista americana junghiana.