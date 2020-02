Elena Molini presenta "La piccola farmacia letteraria" a Castelnuovo Magra

Sarzana - Val di Magra - Sabato 8 febbraio alle ore 17.30 nella biblioteca civica di Castelnuovo Magra si terrà il primo incontro con l’autore 2020, nell’ambito della rassegna paroleinComune: Elena Molini, originaria di Castelnuovo Magra, che ha ideato e aperto a Firenze la "Piccola Farmacia letteraria" la quale, in pochi mesi, ha raggiunto una popolarità vastissima sui social, sui quotidiani nazionali, in Italia e all'estero. È la prima libreria in Italia che ad ogni libro associa una virtù terapeutica e un “bugiardino” che spiega come può essere curato il disturbo per cui si legge proprio quel testo.

Il titolo del libro presentato ha lo stesso nome della libreria “Piccola Farmacia Letteraria” (Mondadori 2020).

All’incontro, realizzato dall’Assessorato alla cultura in collaborazione con la libreria Nuova Avventura di Marina di Carrara, oltre all’autrice parteciperanno anche Ester Molini e Deborah Sergiampietri, le due psicologhe che affiancano Elena Molini nella sua cura ai lettori. Presenta Benedetto Marchese.



Ingresso gratuito.