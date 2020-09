Ecco i vincitori del concorso di poesia "Cesare Orsini" di Ponzano Superiore

Sarzana - Val di Magra - Si terrà domenica 27 settembre alle ore 18 in Piazza Colonna a Ponzano Superiore la cerimonia per il 36esimo Concorso Nazionale di Poesia "Cesare Orsini". Prima dell'inizio della premiazione, all'interno della rassegna "Muri Parlanti" verranno svelati gli affreschi realizzati nel centro storico dai pittori Gianni Framarin, Luciano Viani e Walter Orlandi. Opere accompagnate da versi poetici che ben s'inquadrano nell'atmosfera del Premio.



Nel corso della serata sarà l'attore spezzino Roberto Rolla, da anni voce narrante del Premio Orsini, a declamare le poesie vincitrici del Concorso. I poeti partecipanti, divisi nelle due categorie Luigi Giannoni, per gli adulti, e Lucia Mazzoni, per i ragazzi, verranno infine premiati dalla sindaca di Santo Stefano Magra Paola Sisti, alla presenza dei membri della Giuria: la presidentessa Donatella Zanello e le insegnanti Marcella Tasso, Carla Cozzani, Pina Nulli e Maria Elisabetta Gasparella.



A chiudere la serata, il concerto dal titolo "Profumo di tango" diretto dal Maestro Aliano Frediani, accompagnato dal tenore Roberto Cecchetti e da Emiliano Benassai alla fisarmonica.



Di seguito l'elenco dei vincitori del Premio:





Sezione adulti - Luigi Giannoni

1° Premio: "Dolce umida notte estiva" di Daniela Feltrinelli

2° Premio: "Abbracciami" di Ale Magnavacca

3° Premio: " E il mondo tace" di Ornella Caltabiano



Segnalate nella sezione Luigi Giannoni:

"Alla Commediante" di Dario Petucco

"Come una bolla (a mio padre)" di Luciana Giannini

"In una tazza di latte" di Luigi Leonardi

"Lockdown 2020" di Mauro Musetti



Premio Sezione Ragazzi- Lucia Mazzoni: Matteo Novelli con la poesia "I bei ricordi".

In caso di maltempo la premiazione di svolgerà presso l'Oratorio del paese. Per ulteriori informazioni, contattare la Biblioteca di Santo Stefano Magra allo 0187 699041.