E' uscito il nuovo video di Ilaria Orlandi ed è girato a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - È uscito ieri il nuovo video di “Color my love” brano estratto dall'ep “I wanna be (back in time) della giovanissima Ilaria Orlandi, cantante originaria di Avenza che studia canto a Sarzana con la maestra Kendya. Con il nome d'arte “1LY” l'artista a ferragosto aveva pubblicato i suoi primi cinque pezzi e nelle scorse settimane si è cimentata con il suo videoclip interamente girato a Sarzana lungo il Calcandola. Pezzo e immagini dal sapore estivo perfetti per questi ultimi giorni di stagione.