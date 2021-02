E' uscito "Silvia", nuovo video di Max Bianchi girato fra Ortonovo e Colombiera

Sarzana - Val di Magra - E' uscito oggi in tutte le piattaforme digitali “Silvia”, nuovo brano del cantatuore lunense Max Bianchi che prosegue così il proprio percorso artistico, pezzo dopo pezzo, verso la pubblicazione del primo album. Chitarrista da sempre appassionato di musica, con un passato all'accademia Lizard del maestro Fabio Bonci, nei mesi del lockdown si è dedicato alla produzione di nuovi testi anche sulla spinta della partecipazione alle dirette di “Live dal divano” delle quali fin dall'inizio ha curato la parte musicale.

“Silvia è uno spensierato inno all'adolescenza – racconta Bianchi – dedicato ad ogni centimetro del mio territorio, ai sogni rincorsi da ragazzo sul mio motorino e alla libertà dell'estate”. Il brano, suonato con Nicola Guccinelli e Damiano Tacchini, è anche accompagnato da un video realizzato da Rocco Malfanti e girato fra Colombiera e il borgo di Ortonovo. “Ho radunato un po' di amici – conclude – per ricreare l'atmosfera del brano e ringrazio Rocco Malfanti e tutte le persone che hanno partecipato per aver contribuito alla sua realizzazione”.





Il video di "Silvia"