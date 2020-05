E' uscito "Fiumaretta", nuovo singolo dei Pixel

Sarzana - Val di Magra - E' uscito nei giorni scorsi “Fiumaretta”, secondo singolo della band di Santo Stefano I Pixel estratto dal nuovo album in uscita per Phonarchia Dischi con distribuzione Audioglobe / The Orchard. Il titolo del brano prende ovviamente spunto dalla località balneare amegliese in cui Andrea, voce del gruppo, va spesso a trovare i nonni materni. L’idea del brano ha preso forma proprio durante una di queste visite, finendo per parlare di tutt’altro, ma portandosi dietro il nome del posto in cui è nata.

La canzone, già presente sulle piattaforme digitali, accentua molti degli elementi che contraddistinguono il sound della band: riff di chitarra ballabili e testi ermetici ma diretti al tempo stesso, mescolati con quell’approccio più moderno di cui la band ha già dato prova nel precedente singolo, “Fuori di Me”.

I Pixel nascono nel 2013 da un’idea di Andrea Briselli (voce e chitarra) e Alex Ferri (chitarra e tastiera), ai quali successivamente si aggiungono Nicola Giannarelli (basso) e Marco Curti (batteria).

Dopo una demo autoprodotta (Finchè c’è Tempo, 2014), il loro primo EP, Niente e Subito, esce per La Clinica Dischi nel 2015 e viene seguito l’anno successivo da Mondo Vuoto, con cui la band parte in un tour che ha fatto tappa in diversi locali e festival del nord e centro Italia. Da questo disco sono stati estratti due singoli: Non Importa Se Sto Morendo Se ad Uccidermi Sei Tu e Fine della Fiera, i cui video sono stati entrambi realizzati da Madora Vision.

Perfettamente Inutile è il primo LP del gruppo, uscito il 5 marzo 2018.

Questo disco segna un deciso passo in avanti del gruppo nel proporre con ancora più confidenza le sonorità dei primi due lavori in studio, portandolo ad arrangiamenti più studiati ed una ricerca dei suoni ancora più precisa. Dall’album sono stati estratti due singoli: I Sogni degli Altri, il cui video è stato realizzato dagli stessi membri del gruppo e Carosello, accompagnato da un video animato creato da YoYo Animation.