E' tutto pronto per Creativamente Kids

Sarzana - Val di Magra - Ritorna al Festival della Mente, nell’ambito della sezione extraFestival, creativaMente kids, una mostra di opere e oggetti dedicati al mondo dei bambini e progettati da artisti, illustratori e designer, a cura di Giorgio Scaletti. In questa nuova edizione si scoprirà l’importanza del gioco come primo strumento attraverso cui progettare e costruire nuovi mondi, esprimere la propria identità, immaginare il futuro.

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente presso la Casa della Salute (ex Ospedale San Bartolomeo) a Sarzana durante i tre giorni del festival (30 – 31 agosto e 1 settembre).



Tra gli espositori: A4Adesign, un progetto di Nicoletta Savioni e Giovanni Rivolta che, attratti da un materiale inconsueto come il cartone alveolare, hanno ideato nuovi oggetti, giochi e scenografie, dalle linee pulite ed essenziali; Bomboland è una coppia creativa formata da Maurizio Santucci ed Elisa Cerri. Le loro illustrazioni, vere e proprie opere tridimensionali, sono fatte di ritagli, sovrapposizioni, contrasti cromatici; Densa è una cooperativa che progetta e sviluppa esperienze di apprendimento “contemporaneo” per piccoli e grandi, approfondendo trasversalmente quattro tematiche principali: arte, creatività, digitale e cittadinanza; Gianni Puri è un illustratore, architetto e musicista. La scoperta, la contaminazione, la sperimentazione e la narrazione sono i principi della sua ricerca stilistica; MQB nasce come start-up che ha smaterializzato i prodotti e li ha resi disponibili come file scaricabili e stampabili grazie alle stampanti 3D, realizzando un archivio virtuale di oggetti originali. Grazie all’uso delle più moderne tecnologie, sviluppa oggi progetti sempre più innovativi; OpenDot è un Fab Lab che ha sviluppato una metodologia di co-design per il settore dell’healthcare che coinvolge, sullo stesso livello, maker, designer, terapisti, pazienti e associazioni; Pieces of Venice recupera dalla laguna di Venezia materiali riciclabili, quali le briccole (i pali che segnano la navigazione) e il larice dei pontili, per trasformarli in oggetti di design concepiti in chiave di trasmissione di cultura, affidando le lavorazioni a realtà con finalità di riscatto e riabilitazione sociale; Silvia Mauri è un’illustratrice per bambini dai 0 ai 122 anni. Spauracchi, creature bizzarre, forme e colori rubati al mondo animale e vegetale, texture e pattern sono alcuni degli ingredienti che compongono le sue illustrazioni.





creativo sarai tu!

Nel giardino della Casa della Salute, una montagna di blocchi di cartoni fornirà inoltre ai bambini il materiale da costruzione per le loro creazioni che, una volta assemblate, daranno vita a una grande architettura contemporanea.





creativaMente kids

Sarzana, Casa della Salute - via Paci 1, piano terra

Orari: venerdì 30 agosto ore 18-20 / sabato 31 agosto e domenica 1 settembre ore 9.30-20.00

Ingresso gratuito – www.festivaldellamente.it / sezione extraFestival