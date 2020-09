E’ sempre tempo del laboratorio di arte teatrale della compagnia Ordinesparso

Sarzana - Val di Magra - Esistono varchi che consentono di accedere a luoghi speciali, spazi interiori ma condivisi.?Per noi uno di questi è la porta della sala in cui facciamo training.?Entri, trovi il tuo spazio, io ti guido con la voce ma cammino con te e tu con i tuoi compagni.?La tecnica e l’intuizione si mettono a danzare e sorridono.?Ognuno è solo ed unico e speciale nella sua potenza creativa mentre con gli altri scopre e racconta un meraviglioso incontro. Uno nuovo ogni volta.?Il percorso si occuperà di indagare diversi aspetti della formazione dell’attore: gestione dello spazio scenico, dei tempi e dei ritmi della rappresentazione teatrale; lavoro specifico sul fisico per rompere i movimenti quotidiani e trovare la propria espressività corporea; teatro di strada e contatto con il pubblico, elementi di training vocale come respiro, uso delle risonanze nel corpo ed emissione vocale; lavoro sui sensi alla ricerca di un contatto tra esseri umani, di vita e di emozioni.



Lunedi 14 e 21 ore 21.00 presentazione corsi.?Orario adulti Lunedi 19.30|21.00?Lunedi 21|15|22.45?Giovedi 21.00|22.30?Adolescenti 14|19 anni?Giovedi 18.00|19.00

Percorso singolo un ora alla settimana, da concordare con il maestro?condotti e sognati da Berretta Giovanni



“La caratteristica del laboratorio è sempre stata molto singolare, mutevole e resistente. Un continuo oscillare che ci ha portato a crescere: siamo diventati una rete ampia e variegata che si esprime con una voce unica, forte e chiara. Abbiamo creduto e crediamo nel teatro come luogo di aggregazione e avvicinamento; ma anche il luogo e il non-luogo in cui potersi sentire a casa. Per molti, siamo stati un 'salvagente', un porto sicuro in cui potersi riconoscere, per altri un tramonto dove fermarsi e respirare, per alcuni una notte d’estate di danza e incontri, per altri una scatola da riempire e svuotare, alcuni si sono specchiati, altri innamorati… tutti ci siamo innamorati.

La novità di quest’anno sarà il percorso singolo usuale per tutti gli attori di Ordinesparso e per la prima volta aperto a tutti.

Consiste in un percorso singolo di una volta alla settimana, un ora a tu per tu con il maestro che porterà ad un monologo finale a giugno.



Per in fo 3385832027