Due performance per la presentazione del nuovo programma di Nin

Sarzana - Val di Magra - Come ogni anno si avvicina il consueto appuntamento con la rassegna di teatro contemporaneo ricerca teatrale sognata, ideata e diretta da Giovanni Berretta: Nin.

Quest'anno è un anno speciale perché si tratta della decima edizione della rassegna che verrà presentata ufficialmente domani pomeriggio presso il Teatrocra di Piazza Terzi.



"Ritrovarsi insieme sarà come sempre anche un modo per donarvi parte della nostra arte - spiega Berretta - e del nostro percorso creativo, infatti il pomeriggio sarà aperto dai ragazzi del gruppo "Sakura" che mostreranno un primo estratto della performance che hanno preparto durante l'anno. Si tratta di un gruppo composto interamente da ragazzi che hanno iniziato il loro percorso al Liceo Parentucelli e che hanno deciso di ampliare la loro esperienza vedendosi anche durante la settimana e portando avanti un percorso parallelo alla scuola insieme a Giovanni. Durante la conferenza parleremo di quello che è il pensiero artistico e creativo dietro a questa edizione della rassegna, sveleremo i nomi degli artisti che ci verranno a donare i loro spettacoli e anticiperemo quelli che sono i lavori preparati dalla Compagnia Ordinesparso. Per poi passare ad una piccola degustazione del nuovo birrificio “Owski”.



Alle 18.00 la giornata continuerà con una performance per le vie di Sarzana: “Vengo io da te”.

"In collaborazione con Liceo Parentucelli e l'Accademia Bianchi andremo per le strade per portare alle persone un dono, un segno tangibile del nostro passaggio e della nostra presenza. Alle 19.00 in piazza Calandrini gran finale con un concerto dei ragazzi dell'Accademia Bianchi".