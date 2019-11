Due nuove uscite per la scrittrice di Luni Mare Ilenia Leonardini

Sarzana - Val di Magra - E' disponibile in versione ebook e cartaceo negli store online il nuovo libro di Ilenia Leonardini “Sussurri e ombre” uscito insieme all'altro inedito “Segreti inviolabili” andandosi ad aggiungere a quelli già pubblicati dalla scrittrice 42enne di Luni Mare. Il primo è il punto di partenza di una trilogia noir legal thriller poliziesca, mentre sul secondo l'autrice spiega: “Una facoltosa famiglia è al centro di questa storia dagli intrecci mai scontati. Una serie di episodi spiacevoli ai danni dei Connelly fa balenare il sospetto che, dietro al “gioco” spietato di alcuni individui, ci sia il comportamento del capostipite Marcus. A farne le spese maggiori sarà il figlio Lawrence, trasformato in un altro in seguito a un grave assalto e all'uso della droga. Ma chi c'è veramente dietro alle aggressioni? E quali misteri si celano in tutta la situazione? Scopritelo leggendo”.

“Il mondo perfetto e sognante del cinema – spiega su di sé - mi ha sempre attratto, anche se sono un’appassionata di musica. Di entrambi i “mondi” apprezzo quello straniero. La scrittura l’ho incontrata verso i 14 anni. I miei primi manoscritti ricordano più sceneggiature e sono carichi di dialoghi, poi mi sono detta: “… e se creassi uno stile tutto mio?”

Così ho fatto! La scrittura creativa è stata, ed è ancora, una passione terapeutica. Mi ha aiutata a superare i momenti di sconforto, specialmente dopo perdita del lavoro.

Io lo dirò sempre: “Scrivere fa bene al cuore e all’anima!”. Mi piace spaziare tra i “generi letterari”. Passo dal fantasy, all’horror per poi catapultarmi nello sci-fi”.