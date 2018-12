Due iniziative ad Arcola per festeggiare il Natale

Sarzana - Val di Magra - Due appuntamenti nel fine settimana per Daniela Tresconi e la sua ultima uscita editoriale, il libro per bambini dal titolo “Il piccolo faro e il delfino blu”, edito da Nps Edizioni, il marchio editoriale dell’associazione viareggina Nati per scrivere. La nuova uscita raccoglie due racconti per bambini che parlano di amicizia, scoperta di sé e amore per il mare, ambientati nello splendido Golfo spezzino tra il molo dei rimorchiatori e l’isola Palmaria, arricchiti da numerose immagini da colorare.

Sabato 15 dicembre festa "Aspettando il Natale" all’agriturismo Il Fienile di Arcola: un pomeriggio interamente dedicato ai bambini con laboratori e letture. Alle 15.30 si comincia con il laboratorio "mani in pasta" per preparare dei biscotti di Natale, a seguire lettura animata de "il piccolo faro e il delfino blu" di Daniela Tresconi. Il pomeriggio si concluderà con una sana merenda. Costo 10 euro, con una copia del libro in omaggio. È gradita la presentazione al 3470183605.

Domenica 16 dicembre dalle ore 16 l’autrice sarà a Sarzana presso la libreria Mondadori di via Mazzini per l’incontro con i lettori e firmacopie. Per l’occasione saranno disponibili anche le copie del romanzo d’esordio La linea del destino.