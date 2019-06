Due giorni di magico medioevo a Nicola di Luni

Sarzana - Val di Magra - Pronti per i colori e la magia di un Medioevo fantasy? Allora non perdete l'appuntamento con Mikaurìa, festa organizzata a Nicola di Luni dall'associazione "Le Ragazze del Borgo" con il patrocinio del Comune, la collaborazione dell’assessorato alla Cultura. L'appuntamento è fissato per il weekend del 15 e 16 giugno quando, a partire dalle 18, visitatori e turisti potranno vivere una magica esperienza, tra artigiani, artisti di strada, rievocatori, stand gastronomici e tante magiche sorprese.



Si comincia alle 18 con l'apertura dei mercati, dei laboratori artigianali e dei tanti punti di interesse come l'accampamento medievale di armigeri nella piazza del Pianello, l'accampamento dei falconieri nella piazzetta Porta Nord, il goloso mercato dei sapori in Piazza della Chiesa, il mercato medieval-fantasy all’interno dei 3 borghi: Sole, Luna, Stella. Alle 18 invece nella Piazza della Chiesa si parlerà della storia di Mikaurìa a cura della Prof. Franca Corsini e verranno presentati i libri "Il Sigillo delle Cento Chiavi" di Daniela Tresconi (Sabato) e "L'abate di Ghiaccio" di Lucia Raffaella Caprioli (domenica). Alle 19 inoltre prenderanno il via gli spettacoli itineranti dei bravissimi artisti e rievocatori che coloreranno la notte di Mikaurìa. A partire dalle 19 saranno aperti anche i tre punti ristoro “All'Hosteria del Viandante”, "Al Desco dell'Acacia”e "Alla Taberna del Borgo". Alle 20 ci sarà uno spettacolo presso l'accampamento dei Falconieri. Come lo scorso anno saranno allestite alcune mostre al centro culturale Almo Cervia

Per raggiungere il suggestivo centro storico, sarà a disposizione un comodo bus navetta dalla località San Rocco

Per informazioni: leragazzedelborgo@live.it.