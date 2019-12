Due contest fotografici per raccontare le bellezze arcolane

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione comunale di Arcola lancia due contest fotografici per promuovere la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza nell’abbellimento dei borghi e delle singole frazioni del territorio, mettendo in risalto la fantasia e la creatività di ciascuno. Il primo contest è denominato #sottolARCOla: partecipare è molto semplice, è sufficiente scattare una foto sotto l’arco che è stato allestito nella piazza del castello nel Centro storico di Arcola, pubblicarla nel proprio profilo facebook o instagram con l’hashtag #sottolARCOla e taggare il Comune di Arcola e @orgoglioarcola. La foto con più like verrà premiata al termine delle festività natalizie. Il secondo contest è inserito nella prima edizione della rassegna DecorArcola, nata dalla volontà di decorare e abbellire il territorio durante tutto il periodo natalizio con un unico simbolo. Per questa prima edizione il simbolo scelto è: la ghirlanda di Natale

Per partecipare occorre: creare la propria ghirlanda, appenderla a balconi, davanzali, vetrine commerciali, scale esterne,

particolari architettonici purchè siano tutti visibili dalla pubblica via, fotografarla, condividere la foto su social come Instagram o Facebook con l’hashtag #ghirlandarcola. Taggare la pagina facebook del Comune (@comunediarcola) o il

profilo Instagram del Comune (#orgoglioarcola). La prima rassegna ”Le Ghirlande più belle” durerà per tutto il periodo

natalizio. Sarà possibile iniziare a postare le foto dal 12 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020.