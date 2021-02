Due aziende spezzine nel palinsesto di Culturalmentre

Sarzana - Val di Magra - Due aziende spezzine saranno presenti nel palinsesto di marzo di "Culturalmentre", la web tv intelligente, che va in onda, in diretta sulle pagine Facebook: Nati per scrivere, NPS Edizioni. L’Ordinario e Lucca Città di Carta, tutti i lunedì (alle 21) e i mercoledì (alle 18.30). Durante le dirette, gli spettatori potranno interagire con gli ospiti, lasciando messaggi sulla bacheca Facebook, e partecipare così all’incontro, ai giochi e alle attività proposte.

Le rubriche affrontano tematiche care alle associazioni: editoria di qualità, fantastico, folclore e storie di persone straordinarie.

Ecco il calendario degli appuntamenti di marzo:

3 marzo, ore 18.30 – Leggendando. Storie di folclore: la puntata sarà dedicata ai luoghi fantastici e leggendari. Interverranno gli scrittori Alessio Del Debbio, Andrea Gualchierotti e Monica Serra, per guidarci alla scoperta di Atlantide, della Tirrenide e di Asgard, in compagnia della blogger Debora Parisi, di “El micio racconta”.

8 marzo, ore 21.00 – Rubrica “Gli Stra-Ordinari”: “La lavanda, proprietà e benefici di una pianta speciale”, la giornalista Daniela Tresconi intervista Andrea Calabria titolare dell’azienda spezzina I prati di Venere.

10 marzo, ore 18.30 – Parte la nuova rubrica “Il salotto dei lettori straordinari”, in collaborazione con il blog “Bosco dei sogni fantastici”. Alessio Del Debbio, presidente di “Nati per scrivere”, e la blogger Isabella Cavallari converseranno con le autrici Daniela Tresconi , Elisa Cordovani , Daisy Franchetto e Maria Pia Michelini sul tema “Storie di donne”, in una puntata dedicata alla letteratura femminile.

15 marzo, ore 21.00 – Rubrica “Gli Stra-Ordinari”: “Teatro e resistenze culturali, la bravura e l'impegno di Elena Vanni”. La giornalista Romina Lombardi intervista l'attrice bresciana, volto anche di “Un posto al Sole”.

17 marzo, ore 18.30 – Intervista all’autore: in occasione dell’uscita del terzo volume di “Bestie d’Italia”, l’antologia di NPS Edizioni sul folclore italiano, “Culturalmentre” ospita ben sei scrittori, per presentare i loro racconti dedicati alle creature leggendarie nostrane: Alessandra Leonardi, Elena Mandolini, Debora Parisi, Alessandro Ricci, Giuseppe Gallato e Monica Serra converseranno col curatore del volume Alessio Del Debbio.

22 marzo, ore 21.00 – Nuova rubrica “Una nuova pagina”, dedicata agli autori emergenti. La giornalista Romina Lombardi intervista Federica Storace, autrice di “Madri per sempre”, in una puntata dedicata alle donne e alla cultura della cura.

24 marzo, ore 18.30 – A tu per tu con l’editore: puntata dedicata a Edizioni Open, piattaforma di micro-scrittura seriale, nonché community online per scrittori talentuosi e per lettori in cerca di storie avvincenti. Il fondatore Tiziano Pitisci presenterà il progetto, affiancato dai suoi collaboratori Alessandro Ricci e Micol Fusca.

29 marzo, ore 21.00 – Rubrica “Gli Stra-Ordinari”, dedicata a “Tutti i colori dell’arte”. Daniela Tresconi intervista Roberta Luciani, titolare di “Roby Creazioni Thun” e vetrate artistiche.

31 marzo, ore 18.30 – Premiazione del concorso “Misteri d’Italia”. Puntata speciale della rassegna, dedicata alla proclamazione dei vincitori della seconda edizione del concorso “Misteri d’Italia”, promosso dall’associazione “Nati per scrivere” e riservato a romanzi inediti a tema. Invitati i finalisti della prima edizione: Franco Giacoia e Laura Rizzoglio.