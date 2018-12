Doppia presentazione per il nuovo libro di Daniela Tresconi

Sarzana - Val di Magra - Sarà un weekend ricco di eventi per “Il piccolo faro e il delfino Blu”, nuovo libro di Daniela Tresconi (edito da NPS Edizioni), in giro per l’Italia nel suo tour promozionale.



Sabato 15 dicembre, alle 15.30, l’autrice arcolana sarà ospite dell’Agriturismo “Il fienile”, ad Arcola (Via Masignano 16), per un pomeriggio dedicato ai bambini. Per il laboratorio “Mani in pasta”, ai piccoli partecipanti verrà insegnato a creare biscotti natalizi; seguirà la lettura animata di “Il piccolo faro e il delfino blu”, alla presenza dell’autrice, e una merenda in compagnia. Prenotazioni aperte al 347/0183605. Costo del laboratorio: 10 euro. A tutti i partecipanti verrà regalata una copia del libro.



Domenica 16 dicembre, dalle 16, Daniela Tresconi sarà alla libreria Mondadori di Sarzana (SP), in Via Mazzini 44, per incontrare i lettori, in un firmacopie che proseguirà per tutto il pomeriggio.



“Il piccolo faro e il delfino Blu” racchiude due storie per bambini, in realtà valide a tutte le età, ricche di avventure e valori: “Il piccolo faro”, un racconto di scoperta e di progressiva accettazione di sé, e “Il delfino Blu”, una storia di amicizia, tra un ragazzo e un delfino, due solitudini che si incontrano e danno vita a un universo di emozioni.



Originaria di Arcola, Daniela Tresconi ama ambientare i suoi libri nelle zone a lei care. In questo volume spaziamo nel Golfo della Spezia, tra il porto e i suoi moli, fino all’isola di Palmaria e alle sue grotte sotterranee.



Il libro è corredato da disegni in bianco e nero realizzati a mano dall’autrice e da giochi, per una fruizione più interattiva.



Contatti:L’associazione culturale Nati per scrivere nasce nel 2016 a Viareggio, da un gruppo di appassionati lettori, decisi a promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori emergenti, soprattutto locali. Organizza eventi e incontri letterari, reading e laboratori di scrittura. Nel 2018 ha lanciato il marchio editoriale NPS Edizioni, specializzato in storie fantasy, horror e mistery per tutte le età.