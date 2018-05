Doppia presentazione alla biblioteca di Ponzano

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 18 Maggio alle ore 17:00 si terrà, presso la Biblioteca Cesare Arzelà, in Via Vaccari a Ponzano Magra, la presentazione della raccolta di poesie e racconti di Rosanna Guastini.

Il libro dal titolo "Verde e blu" raccoglie le storie che il padre raccontava all'autrice nelle sere d'inverno davanti al camino. Lei appartiene a queste storie, una realtà che diventa poesia.



Sabato 19 Maggio al solito orario, sarà invece presentata la raccolta di racconti di Eleonora Scali dal titolo "Uomini bestiali e animali umani" . In essa l'autrice, con un linguaggio suggestivo e ricco d'immagini, inverte i ruoli di uomini e animali affrontando temi importanti come il razzismo, la maternità, l'inseminazione artificiale, l'omofobia...

La presentazione dell'opera è a cura della critica Carmen Claps.

Entrambi gli eventi s'inseriscono nella consueta Rassegna della Biblioteca "Non ci resta che leggere: Iniziative di Resistenza letteraria della Biblioteca Cesare Arzelà".

Per informazioni Biblioteca 0187 699041