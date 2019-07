Dopo "La pace di Dante" Stefano Sergiampietri dipinge Leonardo a Milano

Sarzana - Val di Magra - Altra importante opera di street art a sfondo storico per l'artista di Castelnuovo Magra Stefano Sergiampietri, autore un anno fa dell'apprezzatissimo murales sulla “Pace di Dante” realizzato sulla via Provinciale che porta in paese (QUI). Nel weekend appena trascorso infatti “StenTwo” ha partecipato a Milano all'iniziativa “Street players 2019” che ha riunito all'Ippodromo di San Siro circa cinquecento writers provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei per celebrare il genio di Leonardo Da Vinci.

L'evento, organizzato da Stradedarts Urban Gallery in collaborazione con Snaitech, è stato infatti patrocinato dal Comune e inserito nel palinsesto di “Milano Leonardo 500” che celebra l'anniversario del quinto secolo dalla scomparsa dell'inventore e scienziato. A riunire tutti gli artisti è stato invece Marco “Kayone” Mantovani, fra i pionieri del writing italiano.



Nell'occasione Sergiampietri lo ha ritratto insieme a reinterpretazioni personali della Gioconda e della Dama con l'ermellino. Un'opera di otto metri per due interamente realizzata con le bombolette che hanno accomunato l'opera collettiva realizzata sui cinque chilometri di muro del celebre ippodromo, una delle 'gallerie' a cielo aperto della street art milanese.