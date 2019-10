Domani inaugura la mostra su Lucciardi, il porporato liberale

Sarzana - Val di Magra - "Il cardinale Domenico Lucciardi. Un ‘liberale’ sarzanese al servizio di Pio IX". Questo il titolo della mostra che sarà presentata sabato 19 ottobre al palazzo dell’Episcopio di Sarzana. L’esposizione nasce per volontà della famiglia degli eredi del Cardinale di rendere omaggio alla figura dell'alto prelato, di origine sarzanese. Volontà condivisa dal vescovo Luigi Ernesto Palletti e dall’Associazione Firmafede, presieduta dall’avvocato Paolo Bufano. Al Museo Diocesano sarzanese sarà allestito un percorso espositivo che comprende anche alcune opere provenienti da Senigallia, città dove il Cardinale morì nel 1864 dopo 12 anni di episcopato.

Nonostante abbia vissuto la maggior parte della sua vita lontano da Sarzana, il legame di Lucciardi con la città natia restò sempre molto forte: si interessò della sua crescita culturale e materiale dandone prova attraverso molte donazioni alle Congregazioni di carità e pie associazioni religiose. In ambito culturale fu uno dei finanziatori della famosa e monumentale opera dell’abate Emanuele Gerini: 'Memorie storiche di illustri scrittori e di uomini insigni dell’antica e moderna Lunigiana'. Fine diplomatico per la Nunziatura apostolica, fu apprezzato anche dalla corte sabauda e insignito del Gran Cordone Mauriziano. Attento osservatore delle trasformazioni della società dei suoi tempi, si espresse più volte in difesa della Chiesa anche nei momenti più difficili nella travagliata storia della nascita del Regno d’Italia. Fu attento alle istanze liberali come alle primissime aggregazioni di natura cattolico popolare.



L'evento del 19 ottobre avrà inizio alle 15.30. All'introduzione del vescovo farà seguito una relazione dedicata alla figura del Cardinale tenuta dalla Dottoressa Barbara Sisti, Direttrice del Museo Diocesano di Sarzana. Alle 17.00 si proseguirà con l’inaugurazione del percorso espositivo presso le sale del museo. Al progetto scientifico, a cura della direzione del Museo, hanno collaborato per l’allestimento e la realizzazione dei pannelli espositivi Martina Peonia, Simona Marchini, Margherita Adorni, Elena Zamperini e Silvia Mazzoni. Il Diocesano ringrazia Museia – Laboratorio di cultura museale dell’Università di Pisa, nella persona della professoressa Antonella Gioli.



La mostra resterà aperta fino al 19 Gennaio 2020, e avrà i seguenti orari di apertura:

Sabato 10.30 – 12.30.

Ven – Sab – Dom 16.00 – 19.00.

Visite guidate su appuntamento.



Info

0187-625174

diocesanosarzana@gmail.com

Facebook: Museo Diocesano di Sarzana

Instagram: diocesanosarzana