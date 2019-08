Dj set con degustazione di anguria e selfie con il Grande Mazinga a La Fabbrica

Sarzana - Val di Magra - Domenica 25 agosto dalle 17, nella piazza centrale del centro commerciale La Fabbrica giornata di festa a tema. La testa del Grande Mazinga diventerà la location per un fantastico Dj Set. Ci sarà l’area selfie per farsi fotografare insieme al robot gigante dove le foto più originali che saranno postate sui nostri social potranno ricevere bellissimi premi.

Ci sarà l’area trucca bimbi per i più piccoli, per farsi truccare come i super eroi preferiti, ci saranno regali e gadget per tutti e soprattutto per tutti i partecipanti alla giornata sarà offerta dal centro commerciale una degustazione di anguria fresca... e tante altre sorprese.



Per informazioni telefonare alla direzione del centro commerciale o seguite le nostre pagine social.