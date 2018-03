Dj Val S per Hip Hop Attitude, c’è anche il Fashion Show

Sarzana - Val di Magra - Dj Val S torna con prepotenza al Jux Tap. Il popolare dj milanese, tra i più importanti interpreti della musica hip hop e reggaeton in Italia e conduttore di Hip Hop Tv (Sky) è nuovamente protagonista dell’appuntamento con Hip Hop Attitude in programma venerdì 16 marzo con Hip Hop Attitudine in diretta su Contatto Radio. Al suo attivo Dj Val S vanta esibizioni in tutti i migliori Club italiani come “The Club”, “Magazzini Generali”, “De Sade”, “Eleven”, Le Banque” e tanti altri, oltre a produzione di Ep ed album. Completano il mosaico della consolle della notte dedicata alla cultura i resident Dj Bibog e David B (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).



Dopo la Notte degli Oscar il Sunday Night gioca la carta “Fashion Night” con l’aperishow dedicato alla moda in collaborazione con Mondo Donna, Nicole g e Over Ground. L’aperitivo domenicale più famoso del pianeta marchiato da e20 e Radio Nostalgia porta ancora in pista domenica 18 marzo al Disco Club di Sarzana con la sua carica esplosiva, la sua miscela esplosiva di intrattenimento e naturalmente musica firmata dal trio delle meraviglie, formato Andrea Secci, Luca Giorgi e Joe Mazzola. Da segnalare, infine, il ritorno dei Croma Latina con il loto Vuela Tour! con la musica di Dj Del Dotto in agenda sabato 31 marzo per continuare a ballare a ritmo di sudamerica.