Demolizione entro fine anno per il vecchio museo di Luni

Sarzana - Val di Magra - “Entro fine ottobre inizieranno le procedure di gara mentre il cronoporgramma per la demolizione è di circa quarantacinque giorni. Possiamo dire che entro fine anno Luni assumerà un altro aspetto”. Così Antonella Traverso, direttrice del Museo e dell'area archeologica a margine della presentazione del libro “Il teatro romano di Luna” tenutasi oggi alla presenza del nuovo direttore generale dei musei del Mibact Massimo Osanna (QUI)



L'attesa demolizoone del vecchio museo restituirà quindi ad inizio 2021 una completa leggibilità dell'area del tempio capitolino, in un anno che prevede anche l'ampliamento dei percorsi con l'accesso alla “Domus degli affreschi”, il rinnovamento degli spazi espositivi nei casali, con nuovi pannelli multilingua e il restyling del sito Web.

Ma in programma ci sono anche il completamento del nuovo allestimento del museo nel Casale Gropallo e soprattutto l'esito del concorso del Mibact per l'assunzione di nuovo personale di accoglienza che deve rispondere alle note carenze.

Nonostante le tante difficoltà di questo 2020, la direzione del Museo di Luni è riuscita comunque a portare a termine la pubblicazione del volume, ad adeguare i percorsi alle norme di sicurezza anticovid e ad inaugurare la sezione museale dedicata al teatro romano di Luna. Un progetto di rinnovamento partito nel 2018 che sta dando nuovo volto e maggior appeal ad un'area che deve rappresentare un prezioso valore aggiunto per tutto il territorio.