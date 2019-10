Dante Alighieri "cittadino benemerito" di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Voto unanime lunedì sera in consiglio comunale sul conferimento della cittadinanza benemerita di Sarzana a Dante Alighieri. “Durante il suo esilio soggiornò a lungo in Lunigiana – ha spiegato il sindaco Ponzanelli – e non solo il passaggio ma anche l'ambiente culturale della Val di Magra e di Sarzana che aveva ospitato un atro grande poeta com Guido Cavalcanti, hanno lasciato tracce importanti nella sua opera come testimoniato da numerose citazioni di luoghi, personaggi ed eventi. In particolare nel 1306 Dante fu protagonista della stipula dei Malsapina e i Vescovi conti di Luni, celebrata in due momenti: il primo a Sarzana in piazza Calcandola (odierna piazza Matteotti) e il secondo a Castelnuovo Magra. La sua figura è fortemente qualificante per la nostra città e riconoscergli questa onorificenza ha indubbiamente anche delle ricadute positive anche dal punto di vista dell'attrattività turistica. Ci sono infine associazioni – ha concluso - dantesche che da anni sostengono l'importanza della sua figura”.



Casini (Italia Viva) ha osservato: “Penso che questa pratica possa essere accolta favorevolmente da tutta la cittadinanza e penso siano molto felici anche due realtà come “Società per Sarzana Dantesca” e “Dante Alighieri La Spezia” che da anni promuovono iniziative sul territorio. Realtà – ha puntualizzato – che il 4 aprile 2018 avevano protocollato la richiesta e che in più occasioni hanno sollecitato il sindaco a portare avanti questa pratica. Chiederò ufficialmente all'amministrazione che la cerimonia ufficiale si tenga il 29 maggio prossimo che è data presunta della nascita del “Sommo poeta”. “La presenza di Dante qui ha Sarzana è certa come lo è stata a Castelnuovo – ha osservato invece Andrea Pizzuto – mentre a Fosdinovo non è mai stata certificata. La pratica ha il pieno appoggio di Sarzana Popolare”.

Infine il presidente del consiglio comunale Rampi: “Dante è un po' il figlio del grande campanilismo italiano, è un po' come Garibaldi ed è giusto che chiunque lo abbia visto transitare sul proprio territorio ne celebri l'importanza per la storia, la lingua italiana e l'unione d'Italia. L'apprezzamento va quindi a tutte le associazioni che continuano a fare cultura attraverso questa figura anche a Sarzana dove ci sono già state giornate celebrative. Per conferire questa cittadinanza – ha ricordato – è stato necessario approvare un regolamento in commissione per poterla concedere anche ai defunti. Cercheremo di dare il massimo risalto a questa iniziativa perché Dante attira ancora tanti studiosi ed appassionati”.