Daniele Barraco e Alice Lombardi firmano il docufilm su De Gregori

Grande soddisfazione per il duo amegliese che il 24 ottobre sarà presente all'anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Sarzana - Val di Magra - Sarà presentato in anteprima nazionale il 24 ottobre al Festa del Cinema di Roma “Vero dal vivo – Francesco De Gregori” docufilm su uno dei più importanti cantautori italiani realizzato dal duo tutto amegliese Daniele Barraco e Alice Lombardi. Per il fotografo, che da anni ormai collabora con De Gregori (qui), si tratta del coronamento di un anno di lavoro e di un esordio alla regia molto atteso che racconta l'artista in una veste intima ed inedita, grazie anche alle interviste realizzate con Lombardi. Il film, prodotto da Caravan in collaborazione con Rai Cinema potrebbe presto essere trasmetto anche in prima serata.