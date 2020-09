Dalle foto al catalogo, Didier Lucas presenta “Vetrines&metiers”

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 18 Settembre, a partire dalle ore 19.00 sino alle ore 21.00, nell’Atrio del Palazzo civico, verrà presentato il catalogo “Vetrines&metiers”, di Didier Lucas, frutto delle quasi 200 foto dedicate ai commercianti e agli artigiani del centro storico della Città di Sarzana, di cui è stata realizzata la omonima mostra nel Dicembre scorso nell’Atrio di Palazzo Bonaparte.

Didier Lucas ha camminato per le vie di Sarzana per circa due anni e mezzo, incontrando artigiani, commercianti, ristoratori, ma soprattutto, persone, con molte delle quali è scaturito un rapporto di amicizia, che è l’aspetto forse più importante di questo “viaggio” per le vie della Città, un atto di amore e riconoscenza verso la Città che lo ospita.

Dalle parole a lui dedicate dal Sindaco, Cristina Ponzanelli: “Didier Lucas, con un meticoloso lavoro di mesi, ha saputo raccontare perfettamente queste storie immortalando i volti di chi contribuisce ogni giorno a costruire l’identità della nostra città e rivelandone così, con grande naturalezza e semplicità, il carattere e l’anima. Questo straordinario lavoro di Didier Lucas diverrà nel tempo testimonianza di questa identità, splendido regalo per Sarzana di cui i volti dei suoi commercianti ne sono lo specchio. E per questo, al di là della bellezza delle immagini e del loro indiscusso valore artistico, è da considerarsi un omaggio inaspettato e gradito a Sarzana e un dono preziosissimo per ogni sarzanese”.?

Dalla prefazione del catalogo, anche le parole dell’Assessore alle attività produttive del Comune di Sarzana, Roberto Italiani, che va a sottolineare come, “negli anni che verranno, il catalogo della mostra racconterà la storia viva e visibile della nostra città e come un album di famiglia sarà fonte di sorprese, ricordi ed emozioni”.

L’ingresso è libero, a partire dalle ore 19.00, aperto a tutta la cittadinanza. Alla presentazione del catalogo, seguirà brindisi, il tutto nel rispetto delle norme anticontagio. ?Per ogni informazione, si può telefonare al 393.9156733.