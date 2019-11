Dalla farinata ai tagliolini, quattro giorni per provare il tartufo in ogni versione

Sarzana - Val di Magra - Farinata, pizza, tagliata e gli immancabili taglioni. Saranno tantissimi gli accostamenti con il tartufo che da domani a domenica sarà possibile degustare nelle diciassette attività di Sarzana che hanno aderito alla prima edizione di “Tartufando”, manifestazione organizzata da Confesercenti La Spezia e patrocinata dal Comune. L'intento è quello di creare un vero e proprio itinerario gastronomico a tema tartufo, con una proposta di “cibo da passeggio” (al prezzo massimo di cinque euro) e un'altra da degustare con specifici menu nei locali aderenti. Non solo, perché in piazza Matteotti – o in luogo coperto in caso di maltempo – saranno presenti anche gli stand che proporranno la vendita diretta di tartufo bianco e nero, formaggi, salumi e altri prodotti a base del pregiato fungo ipogeo a forma di tubero.

“Siamo felici di poter ospitare questa manifestazione – osserva l'assessore al commercio Italiani – un evento nuovo che siamo sicuri piacerà molto anche ai cittadini e che richiamerà in città molti appassionati. Sarà inoltre un 'anticipo' del periodo natalizio che prenderà ufficialmente il via la prossima settimana con la festa di Sant'Andrea e proseguirà fino alla Befana. Auspico – ha aggiunto – che questa possa essere la prima di numerose edizioni di una iniziativa da aggiungere al ricco calendario sarzanese.

Le idee infatti non mancano, compresa quella di dare vita ad un gemellaggio con una delle località note per la raccolta del tartufo. “Si tratta di una manifestazione tematica per tutti - commenta Fabio Lombardi, responsabile Confesercenti di Sarzana - dai gourmet alle famiglie, dal pranzo alla cena, godendosi il centro storico di Sarzana. Nata a Genova per volontà dei ristoratori aderenti al CIV di Sarzano Sant’Agostino, arriva ora nella nostra città con l'obiettivo di creare un percorso gastronomico ma anche di portare gente in centro”.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti ad organizzare “Tartufando” a Sarzana – prosegue Nicola Gianfranchi, presidente provinciale di Confesercenti – la risposta delle attività è stata ottima, hanno pensato a piatti e “street food” che riusciranno sicuramente a stuzzicare i palati degli amanti del tartufo”. Infine il commerciante Giampaolo Angelotti: “Una manifestazione di questo tipo può attrarre molte persone e dare centralità a Sarzana in un mercato come quello del tartufo che punta molto sulla qualità”.



Ecco ristoranti e locali che partecipano all'iniziativa, che propongono un piatto "best of"; un menù dedicato al tartufo; e una proposta street food declinata a degustazione:

1 - Ristorante Pizzeria gli OstiNati (per info e prenotazioni 0187.1821381)?Piatto Street Food: Arrosticini al tartufo?Piatto specialità: Tagliattelle Gamberi e Tartufo oppure Pizza con Tartufo.



2 - Pizzeria il Torrione (per info e prenotazioni 0187.1500330 )?Piatto specialità: Pizza integrale con mozzarella, porcini, cotto e crema al tartufo oppure gnocchi con pomodorini salsiccia, porcini e scaglie di tartufo oppure lasagnette con erbette e tartufo.?



3 - Enoteca Bolgheri + Sarzana (per info e prenotazioni 377.5490873 )?Piatto Street Food: Tagliere di prodotti al tartufo?Piatto specialità: Zuppa di patate con tartufo e crema di acciughe?



4 - Ristorante la Bettola di nonna felicita (per info e prenotazioni 0187 610467) ?Piatto Street Food: Pane casereccio con porchetta e tartufo.?Piatto specialità: Tagliata di Angus con fonduta di Oro Nero e lamelle di tartufo bianco.?



5 - Ristorante i Fondachi (per info e prenotazioni 0187.622819)?Piatto Street Food: Patata al cartoccio e tartufo nero?Piatto specialità: Millefoglie croccante al cavolo nero con salsa Mornay e scorzone?



6 - Ristorante Pizzeria Pepenero (per info e prenotazioni 345.1869277 )?Piatto Street Food: Spiedino di toma e polenta fritta al tartufo?Piatto specialità: Pizza con mozzarella, toma, porcini, crema al tartufo e scaglie tartufo?



7 - Pizzeria Silvio (per info e prenotazioni 0187.620272)?Piatto Street Food: Focaccia con farinata e crema di tartufo?Piatto specialità: Torta scema al tartufo oppure pizza al mattone con crema al tartufo, mascarpone e speck?



8 - Trattoria da Martina (per info e prenotazioni 370.3617979)?Piatto Street Food: Testarolo con zola e tartufo?Piatto specialità: tagliolino al tartufo nero oppure tagliata con fonduta di gorgonzola e scaglie di tartufo nero?



9 - Osteria Simon Boccanegra (per info e prenotazioni 0187.621212)?Piatto Street Food: Raviolo su crema di parmigiano al tartufo e caviale al tartufo?Piatto specialità: Focaccia con mortadella e tartufo?



10 - Ristorante Il Calandrino (per info e prenotazioni 0187.603591)?Piatto specialità: Gnocco calandrino con fonduta di formaggio e tartufo?



11 - Pizzeria Bugliani (per info e prenotazioni 0187.620081 )?Piatto Street Food: Farinata al tartufo nero?Piatto specialità: Pizza Tartufella con mortadella al tartufo, scamorza affumicata, fiordilatte e pistacchi di Bronte?



12 - Osteria del Monsignore (per info e prenotazioni 0187.624195 )?Piatto specialità: Tagliolini di pasta fresca al tartufo bianco?



13 - Macelleria Angelotti (per info e prenotazioni 0187.620353)?Piatto Street Food: Crostini con tartufo fresco di alba oppure panino con mortadella e tartufo oppure battuta al coltello di chianina e tartufo?



14 - Ristorante Pizzeria da Carlo (per info e prenotazioni 0187. 624490)?Piatto Street Food: Panzerotto fatto in casa con mozzarella e tartufo?Piatto specialità: Tagliolini fatti in casa al tartufo nero oppure uovo fritto al tartufo?



15 - Ristorante il Cantinone (per info e prenotazioni 0187.627952)?Piatto specialità: Battuta di Fassona con tartufo bianco e maionese al pepe affumicato?



16 - Abbey Road Ristorante Hamburgeria (per info e prenotazioni 327.237 1774)?Piatto Street Food: Hamburger con tartufo, cipolle caramellate accompagnate dalle nostre chips?Piatto specialità: Tartare di fassona piemontese con scaglie da tartufo?



17 - Ristorante ai Capitelli (per info e prenotazioni 0187.691445)?Piatto specialità: Tortino di patate su fonduta di tosone, uovo pochè e tartufo bianco