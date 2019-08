Dal classicismo al romanticismo, Carlo Solinas al pianoforte

Sarzana - Val di Magra - Sabato 10 agosto alle 21.15 a Luni presso la Chiesa del Preziosissimo Sangue (via Caffaggiola 7) si terrà un coinvolgente concerto con protagonista il giovanissimo (19 anni) e talentuoso pianista sarzanese Carlo Solinas. Il concerto è un appuntamento del XXV Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria e di Fondazione Carispezia. Il concerto è organizzato dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte” e si avvale inoltre del contributo del Comune di Luni.



Carlo Solinas presenterà un interessante programma intitolato “Dal Classicismo al Romanticismo”, comprendente capolavori pianistici di L.V. Beethoven (Sonata op.111), F. Schubert, F. Liszt e M. Moszkowski. Carlo Solinas, nato a Sarzana nel 2000, dall’età di 8 anni studia con il pianista Claudio Cozzani presso l’Accademia Musicale “Andrea Bianchi” di Sarzana. Ha ottenuto importanti riconoscimenti in vari Concorsi Pianistici Nazionali ed Internazionali (Concorso Nazionale della Riviera Della Versilia “Daniele Ridolfi”, Concorso Pianistico Internazionale “G. Rospigliosi” a Lamporecchio, Concorso Interpretazione Musicale Jupiter a Varese Ligure, Concorso Pianistico Nazionale J.S. Bach a Sestri Levante). Nell’aprile 2016 e nell'aprile 2018 ha ottenuto il primo premio assoluto al III e al V Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Clara Wieck-Schumann” Città di Massa, suonando anche al concerto dei vincitori.



Nel maggio 2017 ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Nazionale “U. Ferrario” di Forte dei Marmi, ottenendo anche una borsa di studio e suonando al concerto dei vincitori nella Stagione Concertistica di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Nel maggio 2019 ha vinto il primo premio assoluto con votazione 100/100 al 1° Concorso Nazionale Pianistico “Pianosinfonia” di Lucca aggiudicandosi anche una borsa di studio e un concerto premio presso “Yamaha Piano Europe” a Milano. Nel luglio 2017 ha partecipato come allievo effettivo alle masterclasses di Val Tidone Summer Camp con il M° Roberto Cappello e alle masterclasses dell'Imola Summer Festival con il M° Leonid Margarius. Inoltre frequenta, come allievo effettivo, il corso specialistico tenuto dal celebre pianista italiano Roberto Cappello presso l'Accademia del Ridotto di Stradella (PV). Ha conseguito brillantemente le certificazioni di 1° e 2° livello dei corsi

preaccademici di pianoforte presso il Conservatorio “G. Puccini” della Spezia.



Ha tenuto concerti come solista in diversi Festival e Rassegne Musicali quali Concerti in Sala Consiliare-Sarzana (2013 e 2014) per l’Associazione Musicale “Il Pianoforte”, XXII Festival Pianistico “Città di Sarzana” (2016), Festival “Musica e Suoni” (2014) Sarzana-Accademia Musicale Andrea Bianchi di Sarzana, Concerto Indipendenza della Regione Toscana per l'Associazione Musicale “Clara Wieck Schumann” Città di Massa (2017), Parallelamente a Palazzo Remedi di Sarzana (2017), “Pomeriggi in Musica al museo”-Museo Diocesano, per la Società dei Concerti della Spezia (2017), “InCanti Musicali” a Pescia (PT) per l'Associazione Amici della Musica (2017), 17° Festival Paganiniano di Carro, per la Società dei Concerti della Spezia (2018), Rassegna Concertistica “I Venerdi del Corelli” 2019 a Pinerolo (TO), Rassegna Concertistica “Note d'arte:la domenica in Pilotta” 2019 a Parma con la direzione artistica del M° Roberto Cappello, Rassegna Concertistica “Musica in San Lanfranco” 2019 presso la Basilica di San Lanfranco a Pavia. L’ingresso al concerto è libero. Il programma generale del Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” 2019 è consultabile su www.iluoghidellamusica.onweb.it e www.ensemblehyperion.com. Per informazioni telefonare ai numeri 0187560298 - 3398013956.