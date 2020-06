Dal 'Sentiero dei poeti' alla Farfalla dorata, l'estate del Parco è pronta

Sarzana - Val di Magra - Non ci sarà solo l'appuntamento con la Farfalla dorata nell'estate del Parco di Montemarcello Magra e Vara che questa mattina ha presentato la serie di appuntamenti che saranno curati dal Cea (Cooperativa Hydra) fino al 26 luglio. Nove appuntamenti in tutto, pensati per valorizzare tutte le peculiarità dell'area protetta, compreso il suo patrimonio storico-culturale e quello gastronomico grazie anche ad amici del Parco come Gino Cabano, Achille Biscotto Lanata, Paolo Varrella e Roberto Alinghieri oltre a realtà che operano quotidianamente per la promozione del territorio.

“Abbiamo cercato di mettere insieme una serie di esperienze – spiega il commissario Pietro Tedeschi con il direttore Perfetti e Anna Rossi per Hydra – anche per offrire un'alternativa al mare visti anche i contingentamenti previsti e soprattutto per valorizzare le nostre peculiarità. Dopo il buon successo della prima iniziativa con il rafting sul Vara, proseguiremo il 21 giugno l'escursione guidata ai Bozi di Saudino, luogo importante ma poco sfruttato che è stato ripulito ed è pronto per essere riscoperto. A pochi passi dalla città nelle ore serali si potranno osservare le specie che vivono in questo ambiente”. Il programma prevederà poi uscite sul torrente Ruschia e sul Caprione sulle tracce dei 'Cavanei' ma l'appuntamento più atteso sarà sicuramente quello con la Farfalla dorata, che si svilupperà con tre incontri (29 giugno, 8 e 15 luglio). “Sarà l'occasione per rendere omaggio a Roberto Calzolari – prosegue Tedeschi – grazie alla partecipazione del figlio Andrea e uno spettacolo dedicato al fenomeno straordinario scoperto proprio da Roberto”. L'estate nel Parco prevederà poi come detto anche appuntamenti legati al cibo con la cena “I contadini del mare ed i marinai della terra”, due incontri con gli esperti su specie ittiche e gli antichi abitanti del Golfo dei Poeti e infine con l'escursione alla scoperta delle eccellenze della Val di Vara.

Il tutto in attesa dell'inaugurazione del “Sentiero dei Poeti” prevista per fine luglio. “Sarà una grande manifestazione – conclude Tedeschi – che vedrà probabilmente anche la partecipazione di alcune delle famiglie che in passato hanno reso celebri Lerici, Bocca di Magra e i nostri borghi. Sarà l'evento principale di un'estate che non nonostante tutto siamo riusciti a realizzare con l'intento di promuovere il Parco e il suo immenso patrimonio”.



ESTATE NEL PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA, EVENTI 2020 A CURA DEL CEA



DOMENICA 7 GIUGNO

INCONTRO CON L’ESPERTO

RAFTING PER TUTTI

IL BATTESIMO DEL RAFTING SUL FIUME VARA, ACCOMPAGNATI DA WALTER FILATTIERA DEL CENTROSPORTAVVENTURA A.S.D DI BRUGNATO. UN’ESPERIENZA EMOZIONANTE PER VIVERE LA NATURA CON GLI OCCHI DEL FIUME.



DOMENICA 21 GIUGNO

ESCURSIONE GUIDATA

I BOZI PER OSSERVARE LA NATURA AL TRAMONTO

A POCHI PASSI DAL CENTRO URBANO DI SARZANA, E’ POSSIBILE ISOLARSI IN UN’AREA VERDE, ALLA SCOPERTA DI AMBIENTI UMIDI RICCHI DI FLORA E FAUNA.



SABATO 27 GIUGNO

INCONTRO CON L’ESPERTO

RIVER SLIDE TREKKING FLUVIALE

UNO SLIDE TREKKING FLUVIALE SUL TORRENTE RUSCHIA, CARATTERIZZATO DA SCIVOLI NATURALI LEVIGATI DALL’ACQUA ACCOMPAGNATI DA WALTER FILATTIERA DEL CENTROSPORTAVVENTURA A.S.D DI BRUGNATO…..IMMERSI NELLA NATURA



DOMENICA 28 GIUGNO

INCONTRO CON L’ESPERTO

TRACCE DAL PASSATO: I CAVANEI DEL MONTE CAPRIONE

QUESTE ANTICHE COSTRUZIONI PREISTORICHE COSA RAPPRESENTANO? DOVE SI TROVANO? ALLA RICERCA DEI CAVANEI CON GINO CABANO, UN ESPERTO DI STORIA DEL TERRITORIO



LUNEDÌ 29 GIUGNO

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO

MERCOLEDÌ’ 15 LUGLIO

SERATE IN MEMORIA DEL PROFESSOR CALZOLARI

CON GLI OCCHI DI UNA FARFALLA DI LUCE

PER VIVERE L'UNICITÀ DEL LUOGO ATTRAVERSO LA NATURA E LA POESIA. ACCOMPAGNATI DAL RACCONTO DI SONDRA COGGIO, RIPERCORREREMO IL “MISTERO DEI MONTI DI SAN LORENZO”.

Voce, Roberto Alinghieri

Sax soprano, Valentina Renesto

Al termine ci sposteremo sul sito della Farfalla Dorata, accompagnati nel ricordo del professor Calzolari, da suo figlio Andrea.





DOMENICA 5 LUGLIO

CENA CON I PRODOTTI DEL TERRITORIO

I CONTADINI DEL MARE ED I MARINAI DELLA TERRA

IL PARCO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE AZIENDE SUL TERRITORIO

PRESSO L’AGRITURISMO LA ROSA CANINA CON ACHILLE LANATA, IN ARTE BISCOTTO, I MUSCOLI E LE OSTRICHE DEL GOLFO DELLA COOPERATIVA MITILICOLTORI SPEZZINI E IL MIELE (APICOLTORE PINI DI CALICE AL CORNOVIGLIO). IL VINO E L’OLIO OFFERTO DALL’AZIENDA AGRICOLA LA COLOMBIERA DI CASTELNUOVO MAGRA





DOMENICA 12 LUGLIO 2020

INCONTRO CON L’ESPERTO

STORIA E TRADIZIONI DEL CAPRIONE: GLI ANTICHI BORGHI DI BARBAZZANO E PORTESONE

RIPERCORRENDO, CON GINO CABANO, I PASSI DEGLI ANTICHI ABITANTI DEL GOLFO DEI POETI SI ATTRAVERSERANNO I RESTI DEI DUE BORGHI MEDIEVALI CHE PORTANO ANCORA LE TRACCE DELLE POPOLAZIONI CHE LI HANNO ABITATI



SABATO 18 LUGLIO

INCONTRO CON L’ESPERTO

SEI TROTA O LAMPREDA?

NEI FIUMI DEL PARCO SI TROVANO MOLTE SPECIE ITTICHE DI GRANDE IMPORTANZA SCIENTIFICA. CON L'ITTIOLOGO DOTT. LUCA CIUFFARDI LUNGO IL FIUME VARA SULLE TRACCE DI QUESTI ANIMALI.



DOMENICA 26 LUGLIO

ESCURSIONE GUIDATA

CUSTODI DI ECCELLENZA. LA VAL DI VARA E I SUOI PRODUTTORI

IL PARCO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE AZIENDE SUL TERRITORIO. ESCURSIONE NEL CALICESE SULLA STRADA DEL MIELE CON VISITA ALL’AZIENDA BARTOLUCCI, CHE SI CONCLUDERÀ’ CON LA CENA ALL’AGRITURISMO I DUE GHIRI





Il CEA del Parco opera secondo le linee guida dettate dalla Regione Liguria (DGR 429/2020) in coerenza con le misure di contenimento del contagio stabilite a partire dal DPCM n.6 del febbraio 2020. La partecipazione è a numero chiuso



PER PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITÀ’ E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO 3271273871 (Coop Hydra)