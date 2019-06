Dal 6 luglio un omaggio ai grandi della fotografia al Talent Garden Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sarà inaugurata sabato 6 luglio alle 18 la nuova mostra a cura del circolo La Torre di Arcola "Omaggio a..." ospitata da Spazi Fotografici presso la propria sede negli spazi del Talent Garden Sarzana. La mostra, collettiva e gratuita, nasce per omaggiare alcuni grandi fotografi e si compone degli scatti di Daniela Bassignani, Salvatore Borrello, Lory Catania, Daniela De Lucia, Stefano Del Ranco, Maurizio Donati, Melchiorre Gambaro, Antonella Mezzani, Miriana Mezzani, Stefano Mocchi, Elisabetta Neri, Francesco Orlandi, Patrizia Park, Rossella Priori, Alma Schianchi, Daniela Trifoglio e Rossana Zoppi.



Il tutto si inserisce, infine, nel percorso di costruzione di relazioni e collaborazioni volte al reciproco sostegno nella diffusione della cultura fotografia e, più in generale, delle immagini, portata avanti quotidianamente nelle attività di Spazi Fotografici, nuova Scuola di Fotografia di Sarzana, in stretta sinergia con realtà locali ed extra-locali. Aperta fino al 18 luglio sarà visitabile il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00. In programma per l'inaugurazione un aperitivo a buffet per tutti i presenti.