Dal 3 giugno riprende l'attività dell'Accademia Bianchi

Sarzana - Val di Magra - Iniziata la fase 2 dopo il lockdown del coronavirus, l’Accademia Musicale Andrea Bianchi riprenderà finalmente le attività didattiche nella sede di Sarzana a partire dal 3 giugno e per tutto il periodo estivo, eccetto una chiusura parziale in agosto.

Nel periodo di forzata e doverosa chiusura, la sede è stata riadattata e messa in sicurezza per accogliere gli allievi che potranno e vorranno rientrare, pur mantenendo ancora la possibilità delle lezioni online, metodo già adottato fin da marzo.

In questo periodo di emergenza che si sta attraversando e che ha così duramente colpito il settore della cultura, l’Accademia Bianchi comunque non si è fermata, ma anzi, ha provato nuove strade per reagire. Non solo attraverso le lezioni musicali online, ma anche realizzando una nuova versione del Festival Musica e Suoni – La Musica si Ricerca, quest’anno alla sua ventesima edizione, che avrebbe dovuto svolgersi nelle giornate dell’8, 9 e 10 maggio, grazie al consueto supporto del Comune di Sarzana, nelle vie della città e negli atri dei palazzi storici. Data infatti l’impossibilità di una sua canonica realizzazione, Accademia Bianchi si è fatta promotrice di una versione online del festival, attraverso la produzione di contributi video degli artisti, protagonisti e degli insegnanti che vi avrebbero partecipato e la loro pubblicazione sulla pagina Facebook d’Accademia: un modo comunque per restare insieme, anche a distanza, e mantenere un legame soprattutto ora. Tutto questo anche nell’ottica di rivedere e riprogrammare un ampio calendario di eventi che Accademia Bianchi non ha potuto realizzare, ma anche di progettarne di nuovi, per dare nuovo respiro musicale a tutta la città e non solo.



Ora, a partire da giugno, riprenderanno anche le lezioni in presenza, non solo per i consolidati allievi di tutte le sue sedi, ma anche per nuovi potenziali iscritti che, se vorranno, potranno iniziare a fare lezioni musicali usufruendo degli ampi spazi della sede in Piazza G. Jurgens, igienizzati, riadattati e riconvertiti per ospitarli al meglio in piena sicurezza.