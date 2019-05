Da domani il concorso di esecuzione musicale "Città di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - Terza edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale "Città di Sarzana” ideato per contribuire allo sviluppo culturale dando la possibilità ai giovani di esprimere il loro talento in ambito musicale e far conoscere sempre di più Sarzana. La terza edizione del concorso, organizzato dalla Scuola di Pianoforte Luana Menchini e dall'Accademia Arti Musicali di Sarzana con il patrocinio del Comune di Sarzana si terrà dal 22 al 26 maggio nell’auditorium dell'accademia in via Variante Aurelia 119. “La musica è un'arte che si apprende da piccoli e che riempie tutta la vita - afferma il sindaco Cristina Ponzanelli -. Il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale è un orgoglio per la città di Sarzana che consente ai più giovani di esprimersi e di emozionare tutti. Sarzana è città di musica ed è fiera dei suoi talenti”.



L'edizione 2019 vede arrivare oltre 150 giovani musicisti da varie nazioni con una numerosa presenza dei ragazzi delle scuole medie e licei musicali suddivisi nelle sezioni 4 e 5 con solisti, ensemble, orchestre di chitarra e gruppi corali. Il concorso internazionale comprende la sezione Premio Pianistico, la sezione per la Musica da Camera ed Ensemble e i Solisti di chitarra, fiati, archi e altri strumenti. La giuria è composta da tredici musicisti scelti tra didattici e concertisti di elevato spessore artistico. I vincitori assoluti delle varie categorie verranno premiati e si esibiranno la sera del giorno 25 maggio nell'auditorium dell'Accademia arti musicali Sarzana. Saranno assegnati vari premi non solo ai concorrenti ma anche agli insegnanti che si dedicano alla loro preparazione divulgando musica fra i giovani. Molti anche i candidati già professionisti che partecipano nella categoria senza limiti di età.