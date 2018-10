Da "Venom" a "Smallfoot", tutta la programmazione del Moderno

Sarzana - Val di Magra - Sono otto i film in programmazione fino al 10 ottobre al Multisala Moderno di Sarzana. Da “Venom” con Tom Hardy (Sala 1) a “Blackkklansman” di Spike Lee (Sala 2), quest'ultimo con orario unico alle 22.30 mentre solo alle 20.10 si potrà vedere il film di animazione “Gli incredibili 2”.

“Un nemico che ti vuole bene” con Diego Abatantuono è in programmazione in sala 3 mente la 4 è riservata all'altro cartone animato “Smallfoot: il mio amico delle nevi”. La sala 5 è per l'horror “The Num: la vocazione del male”. Infine in sala 5 “Opera senza autore”