Da Firenze a Castelnuovo con "La cena dei cretini"

Sarzana - Val di Magra - È con “La cena dei cretini” della Compagnia I Pinguini di Firenze che si aprirà la IV edizione di “Teatrika Scenari”, la rassegna nazionale di teatro contemporaneo amatoriale proposta dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo Magra sotto la direzione artistica e organizzativa della Compagnia degli Evasi.



Sorella dell'ormai consolidata “Teatrika”, ancora in fase di preparazione per la canonica settimana a cavallo fra giugno e luglio, Teatrika Scenari si prefigge l'intendo di dare al pubblico un'offerta teatrale di qualità nel periodo invernale: gli spettacoli si terranno nella Sala Convegni del Centro Sociale di Molicciara di Castelnuovo Magra, in via Carbonara n.120, tutti i giovedì sera del prossimo mese di marzo, con inizio alle ore 21:15. La Sala Convegni sarà per l'occasione adibita a teatro, con palco rialzato e 90 posti a sedere.



Il costo dei biglietti è di € 10, ridotto a € 7 per i soci Arci, per i minorenni e gli over 65 , ed è offerta la possibilità di risparmio con l'acquisto di un abbonamento al prezzo calmierato di € 40 per assistere ai sei spettacoli in cartellone.

La prevendita è solo via cellulare: chiamando, o messaggiando, al numero 3358254436 si potranno prenotare gli abbonamenti e i biglietti da ritirare la sera dello spettacolo.

La rassegna è anche abbinata alle iniziative culturali promosse dall'Arci Sarzana Valdimagra.